Tips & Tricks: कपड़ों से पसीने की बदबू अब मिनटों में होगी गायब, जानें 7 आसान घरेलू नुस्खे

How To Remove Sweat Odor Without Washing: बरसात में कपड़ों से पसीने की बदबू हटाना हुआ आसान,बिना धोए शर्ट्स को फ्रेश बनाने के लिए जानें आसान तरीका..

Published: August 31, 2025 12:42:31 IST

Easy Ways To Freshen Clothes Without Laundry: बरसात के मौसम में कपड़ों से पसीने की बदबू आना बहुत आम है। लगातार नमी रहने के कारण कपड़े जल्दी गंध पकड़ लेते हैं और बार-बार धोना भी संभव नहीं हो पाता। ऐसे में कपड़ों को साफ और फ्रेश महकाने के लिए कुछ आसान हैक्स मददगार साबित होते हैं। अच्छी बात ये है कि इन ट्रिक्स में पानी या साबुन का इस्तेमाल जरूरी नहीं होता। ये छोटे-छोटे उपाय न सिर्फ कपड़ों से बदबू दूर करते हैं बल्कि आपको लोगों के सामने शर्मिंदगी से भी बचाते हैं। आइए जानते हैं वो स्मार्ट तरीके जिनसे बिना धोए कपड़े महकते और ताजा रखे जा सकते हैं।

कुछ घंटों के लिए कपड़े फ्रीज करें (Freeze Them for a Few Hours)

अगर आपके कपड़ों में पसीने की बदबू बहुत तेज है और धोने का समय नहीं मिल पा रहा, तो फ्रीजर वाला तरीका काफी कारगर साबित हो सकता है। कपड़ों की बदबू का असली कारण बैक्टीरिया होते हैं, और ठंडा तापमान उन्हें मारने में मदद करता है। इसके लिए कपड़ों को एक साफ प्लास्टिक बैग में डालकर फ्रीजर में रख दीजिए। 3–4 घंटे बाद जब आप इन्हें बाहर निकालेंगे, तो बदबू काफी हद तक कम हो जाएगी । यह ट्रिक खासकर तब काम आती है जब आपको तुरंत कहीं जाना हो और कपड़े धोकर सुखाने का समय न हो।

ड्रायर में डालें (Toss Them in the Dryer)

अगर कपड़ों में हल्की बदबू है और आपके पास धोने का समय नहीं है, तो ड्रायर सबसे आसान और तेज़ विकल्प है। बस कपड़ों को ड्रायर में डालकर 10–15 मिनट तक हल्की सेटिंग पर चला दें। गर्म हवा नमी को कम करती है और बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। नतीजा यह होता है कि कपड़े जल्दी फ्रेश हो जाते हैं। आप चाहें तो साथ में ड्रायर शीट या फैब्रिक फ्रेशनर भी डाल सकते हैं, जिससे कपड़े सिर्फ साफ़-सुथरे ही नहीं बल्कि महकदार भी लगेंगे।

बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें (Use Baking Soda)

बेकिंग सोडा सिर्फ रसोई में ही काम नहीं आता, बल्कि कपड़ों की बदबू दूर करने के लिए भी एक बेहतरीन उपाय है। अगर शर्ट या टी-शर्ट में पसीने की गंध ज्यादा है, तो थोड़ी सी बेकिंग सोडा लेकर कपड़े के अंदर हल्का छिड़क दें। यह पाउडर बदबू को सोख लेता है और कपड़े तुरंत फ्रेश महसूस होने लगते हैं।अगर चाहें तो बेकिंग सोडा को पानी में घोलकर स्प्रे बोतल में भर लें और हल्का-सा कपड़े पर छिड़क दें। यह तरीका खासकर तब काम आता है जब आपको जल्दी से बदबू हटाकर कपड़े पहनने हों।

एयर ड्राय और धूप में रखें (Air Dry in Sunlight)

कपड़ों को ताज़ा बनाए रखने का सबसे आसान और प्राकृतिक तरीका है उन्हें खुली हवा और धूप में टांगना। सूरज की किरणें और ताज़ी हवा बैक्टीरिया को खत्म करने के साथ-साथ बदबू को भी दूर कर देती हैं। खासकर पसीने से भीगे कपड़े धूप में कुछ घंटों तक टांगने से न केवल सूख जाते हैं, बल्कि उनमें एक नैचुरल फ्रेशनेस भी आ जाती है।

