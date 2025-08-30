Home > लाइफस्टाइल > Mobile addiction: दिन भर फोन से चिपका रहता है आपका बच्चा? माता-पिता करें ये काम, छूट जाएगी लत!

Mobile addiction: दिन भर फोन से चिपका रहता है आपका बच्चा? माता-पिता करें ये काम, छूट जाएगी लत!

Smart phone addiction: यहाँ हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं, जिनसे आप अपने बच्चे की स्मार्टफ़ोन की लत छुड़ा सकते हैं...

Published By: Ashish Rai
Published: August 30, 2025 20:06:38 IST

Mobile Addiction in Children: आजकल बच्चे आउटडोर गेम्स खेलने की बजाय फ़ोन पर गेम खेलना या टीवी पर कार्टून और रील देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। जिसका असर उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। जिससे माता-पिता काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि अगर वे बच्चों से फ़ोन लेने या टीवी देखने से मना करते हैं, तो वे चीखने-चिल्लाने और रोने लगते हैं, जिसके कारण माता-पिता को मजबूरन उन्हें मोबाइल देना पड़ता है या टीवी चालू करना पड़ता है। ऐसे में, यहाँ हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं, जिनसे आप अपने बच्चे की स्मार्टफ़ोन की लत छुड़ा सकते हैं…

बच्चों की फ़ोन की लत कैसे छुड़ाएँ

  • बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। आप खुद भी कुछ समय निकालकर उनके साथ खेलने की कोशिश करें। आप सुबह-शाम बच्चों के साथ घूमने जा सकते हैं। इससे आपके और बच्चे के बीच एक अच्छा रिश्ता बनेगा। बच्चे से दोस्ती करें। इससे बच्चा फ़ोन पर समय बिताने के बजाय आपसे बात करना ज़्यादा पसंद करेगा।
  • इसके अलावा, आप बच्चे के साथ बैठकर उसे नैतिक कहानियाँ सुना सकते हैं। इससे बच्चे का मानसिक विकास बेहतर होगा और वह जीवन में नैतिक मूल्यों के महत्व को भी समझेगा।
  • साथ ही, जब आपका बच्चा फ़ोन इस्तेमाल करे, तो उस पर नज़र रखें। सुनिश्चित करें कि वह फ़ोन पर सही चीज़ें देख रहा है।
  • बच्चे को यह भी समझाएँ कि फ़ोन की लत उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है। उन्हें बताएँ कि फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल उनकी आँखों को नुकसान पहुँचा सकता है।
  • अगर आप बच्चे को मोबाइल देते हैं, तो उसके लिए एक समय निर्धारित करें। उन्हें 1 घंटे से ज़्यादा यानी 45 मिनट तक ही स्मार्टफ़ोन दें।
  • बच्चों में फ़ोन की लत छुड़ाने के लिए उन्हें पेंटिंग, तैराकी, गायन, क्राफ्टिंग जैसी कक्षाओं में भेजें। इससे बच्चे में कौशल का विकास होगा, उसे मज़ा भी आएगा और वह फ़ोन से दूर भी रहेगा।

तो अब से आप इन तरीकों को अपनाकर बच्चे में फ़ोन देखने की लत को आसानी से छुड़ा सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा सलाह का ऑप्शन नहीं है। अधिक जानकारी के लिए किसी विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें। इनखबर इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Mobile addiction: दिन भर फोन से चिपका रहता है आपका बच्चा? माता-पिता करें ये काम, छूट जाएगी लत!

