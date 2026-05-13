Period Pain Home Remedy: पीरियड्स पेन हुआ बर्दाश्त से बाहर? बस पिएं ये ड्रिंक, मिलेगा तुरंत आराम

Period Pain Home Remedy: महिलाएं पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द और क्रैंप्स से काफी परेशान रहती हैं. कई महिलाओं को इस दौरान इतना अधिक दर्द होता है, कि उन्हें चक्कर, उल्टी और दस्त जैसी समस्या भी होने लगती है. कई बार तो हीटिंग पैड और दवाएं भी कोई असर नहीं दिखा पाती हैं. यह भी दर्द के आगे कोई असर नहीं दिखा पाती है.

किचन में छिपा है इस दर्द का राज़

लेकिन क्या आप जानते हैं, इस असहनीय दर्द से छुटकारा पाने का नुस्खा आपके किचन में भी छिपा है. जिससे आपको इस दर्द से तुरंत राहत मिल सकता है. आज हम आपको एक ऐसी ड्रिंक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप पीरियड्स के दर्द को काफी हद तक कम कर सकती हैं. इसकी जानकारी सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट राजमनी पटेल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है.

ये खास ड्रिंक बनाने के लिए जरूरी सामग्री

अदरक

दालचीनी

गुड़

कैसे बनाएं ये शानदार ड्रिंक?

एक पैन में डेढ़ कप पानी लें.

उसमें अदरक और दालचीनी डालें.

इसे धीमी आंच पर 5–7 मिनट तक उबालें.

जब पानी घटकर लगभग एक कप रह जाए, तो गैस बंद कर दें.

चाय को छानकर थोड़ा ठंडा होने दें और स्वाद अनुसार गुड़ मिलाएं.

गुड़ डालने के बाद दोबारा न उबालें, ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हों.

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किस तरह करें इस ड्रिंक का सेवन?

यह शानदार ड्रिंक पीरियड शुरू होने से 1 से 2 दिन पहले से आप इसे पीना शुरू कर सकते हैं. यह पेट दर्द और कैम्प को कम करने में मदद करता है.

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