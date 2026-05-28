दिन में कितने आम खाना है सुरक्षित? जानिए वरना तेजी से बढ़ सकता है वजन और शुगर

Mango Quantity In A Day: गर्मी आते ही आम का इंतजार हर किसी को रहता है. कोई मैंगो शेक पीना पसंद करता है तो किसी को कटे हुए ठंडे आम खाना अच्छा लगता है. लेकिन आम खाते समय एक सवाल ज्यादातर लोगों के मन में जरूर आता है ,क्या ज्यादा आम खाने से वजन और शुगर बढ़ सकती है?

हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आम स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है, लेकिन इसे सही मात्रा और सही समय पर खाना बहुत जरूरी है. अगर आप भी आम के शौकीन हैं, तो जान लीजिए एक दिन में कितने आम खाना आपके लिए सही रहेगा.

आम में छिपे हैं कई जरूरी पोषक तत्व

आम सिर्फ स्वाद में ही नहीं, बल्कि पोषण के मामले में भी काफी दमदार फल माना जाता है. इसमें विटामिन A, C, E, K, फाइबर, पोटैशियम, मैग्नीशियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं.यह शरीर को ऊर्जा देने के साथ इम्यूनिटी मजबूत करने में भी मदद करता है.

आम खाने के जबरदस्त फायदे

अगर सही मात्रा में आम खाया जाए तो यह शरीर को कई फायदे पहुंचा सकता है.

शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है

पाचन को बेहतर बनाता है

ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मददगार

आंखों और त्वचा के लिए फायदेमंद

शरीर की कमजोरी दूर करने में सहायक

मेटाबॉलिज्म बेहतर बनाता है

दिल और दिमाग की सेहत को सपोर्ट करता है

ज्यादा आम खाने से हो सकती हैं ये दिक्कतें

आम में नेचुरल शुगर काफी मात्रा में होती है. यही वजह है कि जरूरत से ज्यादा आम खाना नुकसानदायक भी हो सकता है.

बढ़ सकता है ब्लड शुगर

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा मात्रा में खाने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकती है. खासकर डायबिटीज के मरीजों को सावधानी बरतनी चाहिए.

वजन बढ़ने का खतरा

अगर आप आम को दूध, शेक या आमरस के रूप में ज्यादा लेते हैं तो शरीर में कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट बढ़ सकते हैं. इससे वजन बढ़ने का खतरा रहता है.

1 दिन में कितना आम खाना चाहिए?

कई लोग दिनभर में 4-5 आम आराम से खा जाते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे सही नहीं मानते.

स्वस्थ व्यक्ति के लिए

अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तो दिन में 1 मध्यम आकार का आम खाना ठीक माना जाता है. लगभग 300-350 ग्राम से ज्यादा आम रोज नहीं खाना चाहिए.

डायबिटीज या वजन बढ़ने की समस्या हो तो

ऐसे लोगों को आधा आम या सीमित मात्रा में आम खाने की सलाह दी जाती है. बेहतर होगा कि डॉक्टर या डाइट एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही डाइट में शामिल करें.जानकारी के मुताबिक 100 ग्राम आम में करीब 60 कैलोरी होती है, जबकि एक बड़े आम में लगभग 200 कैलोरी तक मिल सकती है.