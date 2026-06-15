Home > लाइफस्टाइल > हरी सब्जियां खत्म… तो खाने में बनाएं बेसन प्याज की सब्जी, स्वाद की हर कोई करेगा तारीफ, सीखें ईजी रेसिपी

हरी सब्जियां खत्म… तो खाने में बनाएं बेसन प्याज की सब्जी, स्वाद की हर कोई करेगा तारीफ, सीखें ईजी रेसिपी

Besan Pyaj Ki Sabji Recipe: अगर आप भी रोज-रोज एक जैसी सब्जियों का स्वाद लेकर बोर हो चुके हैं और इस बार लंच या डिनर में नई रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं तो बेसन प्याज की सब्जी ट्राई कर सकते हैं. स्वाद में लाजवाब बेसन प्याज की सब्जी बनाना भी आसान है. तो चलिए जानते हैं इस सब्जी को बनाने की आसान विधि.

By: Lalit Kumar | Published: June 15, 2026 1:13:12 PM IST

बेसन-प्याज की सब्जी बनाने का आसान तरीका.
बेसन-प्याज की सब्जी बनाने का आसान तरीका.


Besan Pyaj Ki Sabji Recipe: रोज-रोज खाने में एक जैसी सब्जी किसी को भी बोर कर सकती है. इसलिए स्वाद में थोड़ा ट्विस्ट लाना ज़रूरी है. हर दिन वही आलू, लौकी या भिंडी खाने से न सिर्फ मन ऊब जाता है, बल्कि खाने में रुचि भी कम हो जाती है. ऐसे में आप मसालों, कुकिंग स्टाइल और प्रेजेंटेशन में बदलाव करके साधारण सब्जी को भी खास बना सकते हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि घर में हरी सब्जी खत्म हो जाती है. ऐसे में ज्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर क्या बनाया जाए. अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं तो बेसन और प्याज की सब्जी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. बहुत कम लोग ही होंगे जिन्होंने बेसन की सब्जी खाई होगी. 

अगर आप भी रोज-रोज एक जैसी सब्जियों का स्वाद लेकर बोर हो चुके हैं और इस बार लंच या डिनर में नई रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं तो बेसन प्याज की सब्जी ट्राई कर सकते हैं. स्वाद में लाजवाब बेसन प्याज की सब्जी बनाना भी आसान है. बेसन प्याज की सब्जी बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्रियों की जरूरत भी नहीं पड़ती है. तो चलिए जानते हैं इस सब्जी को बनाने की आसान विधि.

You Might Be Interested In

बेसन प्याज की सब्जी बनाने के लिए सामग्री

बेसन और प्याज की सब्जी बनाने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है. इसके लिए आपको- बेसन, लंबे कटे प्याज, हल्दी, जीरा, राई, अजवाइन, धनिया पाउडर, हींग, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, तेल, कढ़ी पत्ते, हरी धनिया और नमक चाहिए.

बेसन प्याज की सब्जी बनाने की विधि

घर पर स्वाद से भरपूर बेसन-प्याज की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में बेसन को छान लें. इसके बाद बेसन में एक-दो गिलास पानी डालकर बेसन का पतला घोल बनाएं. अब घोल में हल्दी, अजवाइन, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स करें. चाहें तो फेंटने के लिए विस्क की मदद ले सकते हैं. अब एक कड़ाही लेकर उसे मीडियम आंच पर गर्म करने रख दें. कड़ाही गर्म होने के बाद एक दो चम्मच तेल डालें. इस तरह से कुछ देर में आपकी स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी. अब आप इसे पूड़ी, पराठा या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं.

Tags: Food recipehealthy reciperecipe
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

AC की ठंडक बन रही है बदन दर्द की वजह,...

June 15, 2026

पेट साफ करने के लिए कौन से फल खाएं?

June 14, 2026

ज्यादा चिया सीड्स खाने के नुकसान

June 14, 2026

छोटी-छोटी भूख का इलाज हैं ये uncooked healthy स्नैक्स

June 14, 2026

फटे और काले होंठों से हैं परेशान? अपनाएं ये 5...

June 14, 2026

कौन हैं चेतना पांडे?

June 14, 2026
हरी सब्जियां खत्म… तो खाने में बनाएं बेसन प्याज की सब्जी, स्वाद की हर कोई करेगा तारीफ, सीखें ईजी रेसिपी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

हरी सब्जियां खत्म… तो खाने में बनाएं बेसन प्याज की सब्जी, स्वाद की हर कोई करेगा तारीफ, सीखें ईजी रेसिपी
हरी सब्जियां खत्म… तो खाने में बनाएं बेसन प्याज की सब्जी, स्वाद की हर कोई करेगा तारीफ, सीखें ईजी रेसिपी
हरी सब्जियां खत्म… तो खाने में बनाएं बेसन प्याज की सब्जी, स्वाद की हर कोई करेगा तारीफ, सीखें ईजी रेसिपी
हरी सब्जियां खत्म… तो खाने में बनाएं बेसन प्याज की सब्जी, स्वाद की हर कोई करेगा तारीफ, सीखें ईजी रेसिपी