क्या टेक्नोलॉजी बिगाड़ रही है सेक्स लाइफ? जानिए कैसे मोबाइल, लैपटॉप और सोशल मीडिया छीन रहे हैं रोमांस का असली मजा

Technology affect men sexual health: आज की नई तकनीक और तेज-तर्रार जीवनशैली हमारे रिश्तों और यौन जीवन को भी बर्बाद कर रही है रिलेशनशिप विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि टेक्नोलॉजी की दखलंदाजी जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है.लेकिन अगली पीढ़ी इस तकनीकी दखलंदाजी को सकारात्मक रूप से लेती है और मानती है कि अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए, तो यह रिश्तों को मजबूत बनाने और यौन जीवन को ज्यादा रोचक और रोमांचक बनाने में मदद कर सकती है. आइए जानतें हैं इसके बारे विशेषज्ञों कि राय.

दूरियां पैदा करता है

गैजेट्स और नई तकनीक जहां करीबी लोगों के बीच दूरियां पैदा कर रही हैं, वहीं दूरियों के बावजूद रिश्तों को मजबूत भी कर रही हैं.लोग गैजेट्स में इतने मन से लग जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका पार्टनर उनके आस-पास है.गैजेट्स लोगों को अपने पार्टनर को समय देने से रोकते हैं, जिससे रिश्तों में दूरियां आती हैं. वहीं सोशल नेटवर्किंग, ईमेल उन्हें दूर रहते हुए भी अपनों से मिलने का मौका देते हैं.

बातचीत कम होता है

इंटरनेट और मोबाइल फोन लोगों के बीच संवाद बढ़ाते हैं.लोग अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के बजाय, अपने मोबाइल फोन या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर दूसरों से बात करना पसंद करते हैं.इससे रिश्तों में संवादहीनता काफी बढ़ जाती है. लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि अगर आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उन्हें मैसेज या फोन कॉल के जरिए आसानी से बता सकते हैं.

आभासी अनुभव

कई बार, जब आप अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं या अपने साथी को बधाई देना चाहते हैं, तो आप मैसेजिंग का सहारा लेते हैं, लेकिन इससे आपके साथी को संतुष्टि नहीं मिलती. उन्हें हमेशा कुछ कमी महसूस होती है, जबकि अगर आप वही बात आमने-सामने कहें, तो वे पूरी तरह संतुष्ट महसूस करेंगे.लेकिन आप अपने साथी से माफी मांगने या उसे मनाने के लिए गैजेट्स का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं. इनकी मदद से आप अपनी भावनाओं को ज्यादा आसानी से और भावनात्मक रूप से व्यक्त कर सकते हैं, जो शायद आमने-सामने संभव न हो.

रिश्तों में मिठास और खटास

अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स से जुड़े रहते हैं और अपने साथी को समय नहीं दे रहे हैं, तो इससे आपके रिश्ते में तनाव बढ़ता है. कई बार लोगों को अपने साथी का सोशल नेटवर्किंग में ज्यादा शामिल होना पसंद नहीं आता. इसके दूसरे पहलू पर गौर करें, तो आप उन दोस्तों से भी बातचीत कर सकते हैं जिनसे आप सालों से मिलना या फोन पर बात करना चाहते थे.

गैजेट्स का उपयोग और दुरुपयोग

कई बार, पार्टनर गैजेट्स का गलत इस्तेमाल करते हैं. वे अपने पार्टनर की फोटो या एमएमएस ले लेते हैं, जिससे रिश्तों में खटास आ सकती है.

बीमारी और स्टाइल

कभी-कभी, अगर आप लैपटॉप या गैजेट्स का इस्तेमाल सावधानी से नहीं करते हैं, तो आपको बांझपन या अन्य शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

