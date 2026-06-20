तौलिये को धोने से पहले कितनी बार यूज कर सकते हैं? जानिए वॉश करने का सही तरीका और सावधानी!

जब भी हम इस्तेमाल के बाद तौलिये को टांगते हैं तो मन में सवाल जरूर आता है कि क्या इसे धोने के लिए डाल दें. कभी सोचा है कि आपने कि एक तौलिये को कितने इस्तेमाल के बाद धोने के लिए देना चाहिए. क्या हर एक इस्तेमाल के बाद तौलिये को धोना सही है या हफ्ते में एक बार. या फि जब बदबू आने लगे तो तौलिये धुलवाने चाहिए. ऐसे तमाम सवाल लोगों के मन में आते रहते हैं. जिसे लेकर विशेषज्ञों ने अपनी राय दी है. एक्सपर्ट बताते हैं कि तौलिये की धुलाई इस बात पर निर्भर करती है कि आपने उसे कब, कहां और कैसे और कितने दिन यूज किया है.

तौलिये कितनी बार धोने चाहिए?

साउदर्न लिविंग की एक रिपोर्ट में एक्सपर्ट बताते हैं कि यदि आप हर एक इस्तेमाल के बाद तौलिये को अच्छे से टांगते हैं और वो पूरी तरह से सूख जाता है तो आप 5 से 8 दिन में तौलिये को वापस धो सकते हैं लेकिन घर में बच्चे हैं, तौलिये सूखते नहीं है या फिर आपके पालतू डॉग के बाल उस पर चिपक जाते हैं तो हर दिन तौलिये को धोने की सलाह दी जाती है.

आमतौर पर 3 से 4 इस्तेमाल में तौलिये को धोकर धूप में या कहीं टांगकर पूरी तरह से सुखा लेना चाहिए.

यदि घर में कोई बीमार है या तौलिये का इस्तेमाल ज्यादा होता है तो रोजाना तौलिये को धो लेना चाहिए.

तौलिये को सफेद सिरका, डिटर्जेंट और गर्म पानी से वॉश करने और घूप में बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं

त्वचा पर बैक्टीरिया का आंतक

बाथरूम में पहले से ही काफी नमी होती है जिसे तौलिये सोख लेते हैं. इससे बैक्टीरिया और फंफूद पनपने की संभावना बनी रहती है. भले ही वे देखने में या सूंघने में गंदे न लगें लेकिन हर इस्तेमाल के बाद तौलिये में बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं. बीबीसी में छपी एक रिसर्च से मालूम होता है कि हमारी स्किन पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया के कराण तौलिये तेजी से गंदे और बदबूदार हो जाते हैं. तौलिये के बैक्टीरिया हमारे पेट के बैक्टीरिया से भी ज्यादा दूषित होते हैं. जब भी हम बिना सुखाए या गीला होने पर यूज करते हैं तो तौलिये के बैक्टीरिया वापस बॉडी से चिपकने लगते हैं.

बाथरूम में टांगना और भी खतरनाक

हमारे तौलिये में मौजूद बैक्टीरिया सिर्फ हमारे शरीर से ही नहीं आते बल्कि इसे टांगने के स्थान का भी उतना ही फर्क पड़ता है. इससे वहां मौजूद बैक्टीरिया और वायरस तौलिये पर जमा हो जाते हैं. जैसे बाथरूम में काफी ज्यादा नमी होती है इसलिए वहां मौजूद सूक्ष्मजीव आपके तौलिये के संपर्क में आते हैं और उसमें संक्रमण पैदा करते हैं. इसका असर आपकी त्वचा और इम्यूनिटी पर भी पड़ता है.

सेहत को खतरा

ज्यादा नमी वाले तौलिये सूक्ष्मजीवों के पनपने के योग्य होते हैं, इसलिए धूप में अच्छे से सुखाने के बाद तय बनाकर रख देना चाहिए. यदि आप बिना ठीक से धोए और सुखाए तौलिये को बार-बार यूज करते हैं तो डर्ट इकट्ठा होती रहती है और बैक्टीरियल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. जैसे-जैसे आप तौलिये को यूज करते हैं तो आपके हाथ में बैक्टीरिया चिपकने लगते हैं और हाथ के जरिए मुंह, आंख और नाक तक पहुंच जाते हैं.

एक्सपर्ट बताते हैं कि साल्मोनेला, नॉरोवायरस और ई. कोलाई जैसे पेट और आंत के इंफेक्शन भी तौलिये के जरिए फैल सकते हैं. कोविड-19 और मंकीपॉक्स जैसे वायरस सूती तौलियों पर 24 घंटों तक रह सकते हैं. मुहांसों और मस्सों के लिए जिम्मेदार ह्यूमन पैपिलोमावायरस भी तौलिये से फैल सकता है.

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