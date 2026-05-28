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Non-Veg Storage Tips: चिकन-मटन स्टोर करने में न करें ये गलती, हो सकता है आपके लिए खतरनाक

Cooked meat storage tips: कई बार पार्टी, त्योहार या ज्यादा मात्रा में खाना बनने के कारण चिकन या मटन बच जाता है. ऐसे में लोग इसे फ्रिज में स्टोर करके बाद में खाते हैं. लेकिन पकने के बाद नॉनवेज जल्दी खराब होने लगता है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 28, 2026 9:38:29 PM IST

नॉन-वेज स्टोर करने के टिप्स
नॉन-वेज स्टोर करने के टिप्स


Non-Veg Storage Tips: नॉनवेज डिश को ताजा बनाकर खाना सबसे सुरक्षित और स्वादिष्ट माना जाता है. हालांकि कई बार पार्टी, त्योहार या ज्यादा मात्रा में खाना बनने के कारण चिकन या मटन बच जाता है. ऐसे में लोग इसे फ्रिज में स्टोर करके बाद में खाते हैं. लेकिन पकने के बाद नॉनवेज जल्दी खराब होने लगता है. यदि इसे सही तापमान पर न रखा जाए तो फूड पॉइजनिंग और गंभीर संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए बचे हुए नॉनवेज को सही तरीके से स्टोर करना बेहद जरूरी है.

कितने दिन तक खा सकते हैं पका हुआ चिकन-मटन?

यूके की फूड स्टैंडर्ड एजेंसी (FSA) के अनुसार पका हुआ चिकन, मटन और अन्य प्रोसेस्ड मीट को पकाने या खोलने के तीन दिनों के भीतर खा लेना चाहिए. इसमें पकाने का दिन और उसके बाद के दो दिन शामिल होते हैं. तीन दिन पूरे होने के बाद इस भोजन को खाने के बजाय फेंक देना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है. ज्यादा समय तक रखा गया नॉनवेज बैक्टीरिया बढ़ने का कारण बन सकता है.

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सही तापमान पर करें स्टोरेज

पके हुए नॉनवेज को फ्रिज में स्टोर करते समय तापमान का विशेष ध्यान रखना जरूरी है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक फ्रिज का तापमान 5°C या उससे कम होना चाहिए. इस तापमान पर चिकन और मटन कुछ दिनों तक सुरक्षित रह सकते हैं. वहीं अगर लंबे समय तक स्टोर करना हो तो डिश को फ्रीजर में रखना बेहतर माना जाता है. फ्रीजर का तापमान -18°C या उससे कम होना चाहिए. इस तरीके से स्टोर किया गया नॉनवेज कई हफ्तों तक सुरक्षित रह सकता है.

डिफ्रॉस्ट करने का सही तरीका

फ्रीजर में रखे नॉनवेज को सीधे कमरे के तापमान पर नहीं छोड़ना चाहिए. इसे पहले फ्रिज के निचले हिस्से में एयरटाइट कंटेनर या प्लेट में रखकर धीरे-धीरे पिघलाना चाहिए. मात्रा के हिसाब से इसे कुछ घंटों या पूरी रात के लिए रखा जा सकता है. पूरी तरह पिघलने के बाद इसे 24 घंटे के भीतर खा लेना चाहिए. एक्सपर्ट्स यह भी सलाह देते हैं कि एक बार पिघलाए गए नॉनवेज को दोबारा फ्रीज नहीं करना चाहिए.

माइक्रोवेव से भी कर सकते हैं डिफ्रॉस्ट

अगर जल्दी हो तो नॉनवेज डिश को माइक्रोवेव की मदद से भी डिफ्रॉस्ट किया जा सकता है. इसे तब तक गर्म करना चाहिए जब तक इसमें से भाप निकलने न लगे. माइक्रोवेव में गर्म करने के तुरंत बाद भोजन का सेवन करना बेहतर माना जाता है. डिफ्रॉस्ट किए गए हिस्से को दोबारा फ्रीजर में रखने से बैक्टीरिया बढ़ने का खतरा रहता है.

इन बातों का रखें खास ध्यान

पके हुए नॉनवेज को कमरे के तापमान पर ज्यादा देर तक छोड़ना खतरनाक हो सकता है. यदि डिश को सही तरीके से दोबारा गर्म नहीं किया गया तो उसमें बैक्टीरिया तेजी से पनप सकते हैं. इसलिए हमेशा अच्छी तरह गर्म करके ही नॉनवेज खाना चाहिए. सही स्टोरेज, सुरक्षित डिफ्रॉस्टिंग और सही तरीके से रिहीटिंग करने पर बचा हुआ चिकन या मटन सुरक्षित रूप से खाया जा सकता है.

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