नींद की कमी कर रही पुरुषों बर्बाद, फर्टिलिटी पर पड़ रहा है सीधा असर, जानें बचाव के उपाय
नींद की कमी कर रही पुरुषों बर्बाद, फर्टिलिटी पर पड़ रहा है सीधा असर, जानें बचाव के उपाय

अच्छी नींद पुरुषों के सेक्स लाइफ के लिए बेहद जरूरी है. नींद की कमी से यौन इच्छा में कमी, , संभोग सुख में परेशानी, शुक्राणुओं की कम संख्या और बांझपन जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

Published: September 26, 2025 11:52:07 AM IST

Sleep and Sexual Relationship
Sleep and Sexual Relationship

Sex  Problems: अक्सर कहा जाता है कि हर पुरुष के लिए 6-8 घंटे की नींद जरूरी है क्योंकि अगर उसे पर्याप्त नींद नहीं मिलती, तो वह किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा और न ही अच्छा महसूस कर पाएगा. आपको बता दें कि अच्छी नींद स्वस्थ तन और मन के लिए जितनी ज़रूरी है, उतनी ही स्वस्थ यौन संबंध बनाए रखने के लिए भी. बेहतर जीवन और बेहतरीन यौन जीवन के लिए पर्याप्त नींद लेना ज़रूरी है. आज हम आपको बताएंगे कि नींद की कमी के कारण पुरुषों को किन यौन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

कम यौन इच्छा

रिपोर्टों के अनुसार, अगर पुरुष अनिद्रा से पीड़ित हैं या किसी कारण से ठीक से सो नहीं पाते हैं, तो उनके मूड में बदलाव जल्दी आ सकते हैं, और ये मूड स्विंग उनकी यौन इच्छा को प्रभावित कर सकते हैं. थकान और नींद की कमी अक्सर यौन इच्छा में कमी का कारण बनती है. इसलिए, फिट और स्वस्थ रहने के लिए कम से कम छह घंटे की नींद जरूरी है.

इरेक्टाइल डिसफंक्शन

कई शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि अच्छी नींद लेने वाले पुरुष अक्सर बेहतर सेक्स करते हैं. वहीं, अनिद्रा से पीड़ित पुरुषों को टेस्टोस्टेरोन के कम स्तर और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आपको बता दें कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है, जो टेस्टोस्टेरोन की कमी और अपर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण होता है.

रोमांच की कमी

नींद की कमी से थकान हो सकती है, जिससे लंबे समय तक सेक्स करना मुश्किल हो सकता है. शुक्राणुओं की संख्या में कमी

इतना ही नहीं, नींद की कमी से शुक्राणुओं की संख्या भी कम हो सकती है. नींद की कमी से शुक्राणुओं की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है.

बांझपन की समस्या

नींद की कमी पुरुषों में बांझपन का कारण भी बन सकती है. इसलिए, अनिद्रा के बारे में समय रहते डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है.

