New Year Party Alert: धुएं वाला कॉकटेल या मौत का पैग? लिक्विड नाइट्रोजन ड्रिंक्स का काला सच जान हैरान रह जाएंगे आप, कभी न ट्राई करें!

Liquid Nitrogen: ड्रिंक और उसके ऊपर उठता सफेद धुआं देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और अच्छा लगता है. लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन ड्रिंक्स धीरे-धीरे लोगों की जान ले लेते हैं. लेकिन यह उनकी सेहत के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है. सोशल मीडिया और हाई-एंड पार्टियों में ये ड्रिंक्स ट्रेंड लोगों को काफी ज्यादा आकर्षक करता है. लेकिन हाल ही में एक घटना ने फन एक्सपीरियंस के पीछे छिपे गंभीर खतरे को उजागर कर दिया है. क्या लिक्विड नाइट्रोजन ड्रिंक सच में सेफ हैं, या फिर यह आपकी जान भी ले सकता है.

लिक्विड नाइट्रोजन क्या है?

लिक्विड नाइट्रोजन एक तरह की नाइट्रोजन गैस है. जिसे बहुत ज्यादा ठंड करके तरल बना दिया है. इसका बोइलिंग पॉइंट (Boiling point) लगभग -195.8 डिग्री के करीब होता है. इससे कम तापमान पर अगर यह किसी चीज को छूता है तो इसे तुरंत फ्रीज किया जा सकता है. इसका इस्तेमाल लैब कंप्यूटर को ठंडा रखने और बायोलॉजिकल सैंपल को सुरक्षित रखने के लिए भी किया जाता है.

कैसे किया जाता है इसका इस्तेमाल ?

रेस्टोरेंट और बार में लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल खाने और ड्रिंक्स को कम समय में ठंडा रखने के लिए किय जाता है. यह ड्रिंक को विजुअली अट्रैक्टिव बना देता है. नाइट्रोजन पूरी तरह वाष्पित हो (Evaporate) चुका हो और उसका असर खत्म हो गया हो, तो यह जानलेवा साबित हो सकता है.

लिक्विड नाइट्रोजन क्यों खतरनाक है?

अगर लिक्विड नाइट्रोजन पूरी तरह वाष्पित होने से पहले पी लिया जाए, तो समस्या हो सकती है. शरीर के अंदर जाते ही यह गैस में बदल जाता है. यह मुंह, गले और पेट की टिश्यू को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. साथ ही पेट में छेद और इंटरनल ब्लीडिंग की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ ?

विशेषज्ञों के मुताबिक, ड्रिंक तभी सुरक्षित हो सकती है, जब क्विड नाइट्रोजन पूरी तरह वाष्पित हो चुका हो और गिलास में कोई धुआं या बुलबुले न दिखें. भारत में FSSAI के दिशानिर्देशों में बताया गया है कि लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल प्रोसेसिंग और फ्रीजिंग के लिए किया जा सकता है.