आग का धुआं आपको कैसे मार सकता है? बंद जगहों में रहता है ज्यादा खतरा, जानें- इससे बचने के तरीके

धुएं के सांस लेने का जोखिम किसे है ?

धुएं के सांस लेने से पीड़ित व्यक्ति आमतौर पर किसी बंद जगह में लगी आग में फंस जाता है, जैसे कि घर या वाहन में लगी आग. आग ईंधन के रूप में ऑक्सीजन का उपभोग करती है, और जैसे-जैसे आग बढ़ती है, व्यक्ति के लिए सांस लेने के लिए कम ऑक्सीजन बचती है.

धुएं वाली हवा में सांस लेने के साथ-साथ, मरीज़ आग के रास्ते में जली हुई वस्तुओं, जैसे कालीन, पर्दे और फर्नीचर से निकलने वाले हानिकारक रसायनों को भी सांस के जरिए अंदर ले सकता है. घर में आग लगने के धुएं में पाए जाने वाले कई रसायन शामिल हैं.

अमोनिया

कार्बन मोनोआक्साइड

क्लोरीन

हाइड्रोजन क्लोराइड

हाइड्रोजन साइनाइड

हाइड्रोजन सल्फाइड

सल्फर डाइऑक्साइड

यह जहरीला धुआं पीड़ित को चक्कर, चक्कर पर भ्रमित कर सकता है, जिससे उसका बचना मुश्किल हो जाता है. अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, वो वह हानिकारक धुएं में सांस लेता रहेगा, जिससे उसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है. अगर आप कहीं आग में फंसे हैं तो उससे निकलने की तुरंत कोशिश करें.

धुएं में सांस लेने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

धुएं में मौजूद जहरीले रसायन व्यक्ति के फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है. धुएं से निकलने वाले किसी अन्य हानिकारक रसायन के संपर्क में आने से व्यक्ति को कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता, साइनाइड विषाक्तता, या अन्य जटिलताएं हो सकती हैं.