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होटल के हर कमरे में सफेद चादर ही क्यों बिछाई जाती है? जानिए इसके पीछे छिपे साइंस और लग्जरी का राज

Hotel white sheets: होटलों में सफेद चादर केवल सजावट के लिए नहीं बिछाई जाती. यह साफ-सफाई की पहचान, आसान धुलाई, दागों की तुरंत पहचान, कमरे को बड़ा और रोशन दिखाने, लग्जरी अनुभव देने और मेहमानों का भरोसा बढ़ाने जैसे कई महत्वपूर्ण कारणों से इस्तेमाल की जाती है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 31, 2026 6:21:28 PM IST

होटल के कमरे में सफेद चादर ही क्यों होती है
होटल के कमरे में सफेद चादर ही क्यों होती है


Hotel white sheets: होटल में आने वाला हर मेहमान सबसे पहले कमरे और बिस्तर की साफ-सफाई पर ध्यान देता है. सफेद चादर पर हल्का सा भी दाग, धूल या गंदगी तुरंत दिखाई देती है. इससे होटल स्टाफ को भी पता चल जाता है कि चादर पूरी तरह साफ है या नहीं. यही वजह है कि सफेद बेडशीट स्वच्छता का सबसे बड़ा संकेत मानी जाती है.

धब्बों की पहचान करना होता है आसान

रंगीन या गहरे रंग की चादरों पर छोटे-मोटे दाग आसानी से छिप जाते हैं, जबकि सफेद चादर पर हर निशान साफ नजर आता है. इससे होटल प्रबंधन को हर बार अच्छी तरह धुलाई और सफाई सुनिश्चित करने में सुविधा मिलती है. मेहमानों का विश्वास बनाए रखने में भी यह अहम भूमिका निभाती है.

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कमरा ज्यादा बड़ा, रोशन और लग्जरी दिखता है

इंटीरियर डिजाइन विशेषज्ञों के अनुसार सफेद रंग रोशनी को बेहतर तरीके से परावर्तित करता है. इससे होटल का कमरा अधिक खुला, चमकदार और विशाल दिखाई देता है. इसके विपरीत काले या गहरे रंग की चादरें कमरे को अपेक्षाकृत छोटा और थोड़ा भारी महसूस करा सकती हैं. यही कारण है कि अधिकांश लग्जरी होटल सफेद बेड लिनन का इस्तेमाल करते हैं.

सफेद चादर से मिलता है प्रीमियम अनुभव

होटल इंडस्ट्री में सफेद बेडशीट को लक्जरी और गुणवत्ता का प्रतीक माना जाता है. करीने से बिछी हुई सफेद चादर मेहमानों को साफ-सुथरा और आरामदायक माहौल महसूस कराती है. इससे कमरे का पूरा लुक अधिक आकर्षक और प्रीमियम नजर आता है.

धुलाई और सैनिटाइजेशन भी होता है आसान

सफेद चादरों को गर्म पानी और ब्लीच जैसे क्लीनिंग एजेंट से आसानी से धोया और सैनिटाइज किया जा सकता है. इससे बैक्टीरिया और दाग-धब्बे प्रभावी तरीके से हट जाते हैं. वहीं रंगीन चादरों में रंग उड़ने या फीका पड़ने का खतरा रहता है, इसलिए उनकी देखभाल अपेक्षाकृत कठिन होती है.

रंगीन चादरों की देखभाल ज्यादा मुश्किल

गहरे रंग की चादरों को बार-बार धोने से उनका रंग फीका पड़ सकता है. कई बार उनका रंग दूसरे कपड़ों में भी लग जाता है. यही कारण है कि होटल सफेद बेडशीट को अधिक व्यावहारिक और टिकाऊ विकल्प मानते हैं.

मेहमानों के मनोविज्ञान पर भी पड़ता है असर

विशेषज्ञों का मानना है कि सफेद रंग शांति, स्वच्छता और सुकून का एहसास कराता है. होटल में आने वाले मेहमान जब साफ-सुथरी सफेद चादर देखते हैं तो उनके मन में कमरे को लेकर सकारात्मक भरोसा बनता है और उन्हें आराम का अनुभव होता है. सफेद चादर केवल एक डिजाइन ट्रेंड नहीं है. इसके पीछे स्वच्छता, आसान रखरखाव, बेहतर प्रस्तुति, मनोवैज्ञानिक प्रभाव और लग्जरी अनुभव जैसे कई मजबूत कारण हैं. यही वजह है कि दुनिया भर के अधिकांश होटल आज भी अपने कमरों में सफेद बेडशीट का ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं.

Tags: hotel white sheets
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