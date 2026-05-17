चमकदार होटल रूम के पीछे छिपा गंदगी का सच, इन चीजों में होते हैं सबसे ज्यादा कीटाणु

Hotel Room Hygiene: होटल का कमरा बाहर से जितना चमकदार और साफ दिखाई देता है, कई बार हकीकत उससे अलग होती है. साफ बेडशीट, खुशबूदार माहौल और चमकते शीशे देखकर लोग मान लेते हैं कि कमरा पूरी तरह हाइजीनिक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें सबसे ज्यादा गंदगी छिपी रहती है. दिलचस्प बात यह है कि होटल का बाथरूम हमेशा सबसे गंदी जगह नहीं होता. कई ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें लगभग हर गेस्ट छूता है, लेकिन उनकी सफाई उतनी गहराई से नहीं हो पाती जितना लोग सोचते हैं.

टीवी का रिमोट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज

होटल के कमरे में टीवी का रिमोट सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीजों में शामिल होता है. लगभग हर मेहमान इसे हाथ लगाता है, लेकिन हर बार इसे अच्छी तरह सैनिटाइज नहीं किया जाता.

रिमोट के छोटे बटन और किनारों की वजह से इसकी सफाई मुश्किल होती है. कई बार हाउसकीपिंग स्टाफ केवल ऊपर से कपड़ा साफ कर देता है. ऐसे में छींक, खांसी, खाने के दाग और गंदे हाथों के बैक्टीरिया लंबे समय तक उस पर मौजूद रह सकते हैं. यही वजह है कि कई अनुभवी ट्रैवलर्स होटल पहुंचते ही रिमोट को टिश्यू या सैनिटाइजर से साफ करते हैं.

सजावटी कुशन और फैब्रिक रनर में छिपी गंदगी

बेड पर रखे सजावटी कुशन और रंगीन फैब्रिक रनर भी सबसे गंदी चीजों में गिने जाते हैं. सफेद चादरें और तकिए के कवर अक्सर बदल दिए जाते हैं, लेकिन सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाले कुशन कई दिनों तक बिना धुले रह सकते हैं.

लोग उन पर बैग रखते हैं, जूते रख देते हैं या बाहर से आकर सीधे बैठ जाते हैं. ऐसे में उनमें धूल, बैक्टीरिया और गंदगी जमा हो सकती है. इसी कारण कई लोग होटल पहुंचते ही इन सजावटी चीजों को बेड से हटा देते हैं.

इलेक्ट्रिक केतली और कॉफी मेकर पर भी सवाल

होटल के कमरे में रखी इलेक्ट्रिक केतली और कॉफी मेकर भी हमेशा पूरी तरह सुरक्षित नहीं माने जाते. भले ही इनमें पानी उबलता हो, लेकिन मशीन की नियमित सफाई नहीं होने पर बैक्टीरिया और फंगस पनप सकते हैं. कुछ ट्रैवलर्स इस्तेमाल से पहले केतली को धोते हैं, जबकि कई लोग होटल की केतली का इस्तेमाल करने से बचते हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसी चीजों की सफाई पर विशेष ध्यान देना जरूरी है.

पानी पीने वाले ग्लास भी हो सकते हैं गंदे

होटल में रखे पानी पीने वाले ग्लास भी कई बार पूरी तरह डिसइन्फेक्ट नहीं किए जाते. कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया है कि कई जगह ग्लास को केवल पानी से धोकर दोबारा रख दिया जाता है. कभी-कभी वही कपड़ा इस्तेमाल हो जाता है जिससे कमरे की दूसरी चीजें साफ की गई हों. इसलिए कई लोग ग्लास इस्तेमाल करने से पहले उसे खुद धोना या केवल सील बंद पानी की बोतल का उपयोग करना बेहतर समझते हैं.

लाइट स्विच और डोर हैंडल पर सबसे ज्यादा बैक्टीरिया

लाइट स्विच, दरवाजों के हैंडल, फोन, पर्दों के हैंडल और बेड के पास लगे बटन जैसी चीजें भी सबसे ज्यादा छुई जाती हैं. हालांकि इनकी सफाई अक्सर नजरअंदाज हो जाती है. कोरोना महामारी के बाद लोगों में जागरूकता बढ़ी है और अब कई ट्रैवलर्स अपने साथ डिसइन्फेक्टेंट वाइप्स और सैनिटाइजर रखना जरूरी मानते हैं. थोड़ी सावधानी होटल में ठहरने के अनुभव को ज्यादा सुरक्षित और हाइजीनिक बना सकती है.

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