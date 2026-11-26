Hotel Room Safety Tips: होटल के कमरे में घुसते ही ज्यादातर लोग अपना सामान रख, कमरे की सुविधाएं देखते है और आराम करने लगते हैं. लेकिन किसी अनजान जगह पर ठहरते समय अपनी सुरक्षा और प्राइवेसी का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है. खासकर तब, जब होटल के कमरों में हिडन कैमरे और निजी वीडियो रिकॉर्डिंग से जुड़ी घटनाएं सामने आती रहती हो. ऐसे में रिटायर्ड भारतीय सेना अधिकारी हनी बख्शी ने ANI से बातचीत के दौरान इस विषय पर चर्चा की. उन्होंने होटल के कमरे में पहुंचते ही सबसे पहले टीवी को बड़े तौलिये से ढकने की बात कही है. आखिर इसके पीछे क्या वजह है और क्या सच में टीवी से आपकी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है? चलिए जानें.

कर्नल हनी बख्शी कौन हैं?

कर्नल हनी बख्शी इंडियन आर्मी के टेक्निकल सपोर्ट डिवीज़न (TSD) के पहले कमांडिंग ऑफ़िसर थे. यह यूनिट 26/11 के मुंबई टेररिस्ट अटैक के बाद बनाई गई थी और इसे इंटेलिजेंस इकट्ठा करने और टेक्निकल सर्विलांस ऑपरेशन करने का काम सौंपा गया था. इसी बैकग्राउंड की वजह से होटल सिक्योरिटी को लेकर उनकी सलाह ने सबका ध्यान खींचा है.

होटल पहुंचते ही टीवी पर एक बड़ा तौलिया रख दें

ANI के एक पॉडकास्ट के दौरान, रिटायर्ड कर्नल हनी बख्शी ने होटल के मेहमानों को एक खास सावधानी बरतने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि कमरे में पहुंचने पर, बाथरूम से सबसे बड़ा तौलिया लेकर टीवी को ढक देना चाहिए. उनकी यह सलाह प्राइवेसी की चिंता से उपजी है. होटल के कमरों में टेलीविज़न समेत कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं.

आजकल, कई होटल स्मार्ट टीवी लगा रहे हैं, जिनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी और कुछ मॉडल में वॉयस कमांड के लिए माइक्रोफ़ोन जैसे फ़ीचर होते हैं. इसलिए, कमरे में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में पता होना ज़रूरी है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर होटल के टीवी में कैमरा लगा हो या टीवी के ज़रिए मेहमानों पर नज़र रखी जा रही हो. टीवी को तौलिए से ढकना सावधानी का एक तरीका हो सकता है, लेकिन इससे कमरे में दूसरे छिपे हुए कैमरों का खतरा खत्म नहीं होता.

मोबाइल फ़ोन के बारे में भी दी गई सलाह

कर्नल हनी बख्शी ने होटलों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को लेकर भी सावधानी बरतने की सलाह दी. उन्होंने रात को सोने से पहले फ़ोन को दराज में रखने की सलाह दी. स्मार्टफ़ोन में बैंकिंग डिटेल्स, पर्सनल फ़ोटो, ईमेल और कई दूसरी सेंसिटिव जानकारी होती है. किसी अनजान नेटवर्क या अनसिक्योर्ड डिवाइस से कनेक्ट होने पर उनकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है. इसलिए, होटल Wi-Fi इस्तेमाल करते समय भी सावधान रहना चाहिए.

अपने होटल रूम में इन बातों का ध्यान रखें

होटल में रुकते समय घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को बेहतर बना सकती हैं.

रूम को चेक करें: टीवी, घड़ी, चार्जर, स्मोक डिटेक्टर और डेकोरेटिव आइटम को ध्यान से चेक करें. किसी भी अजीब डिवाइस या संदिग्ध छेद को देखें.

अपने स्मार्ट टीवी की सेटिंग्स चेक करें: अगर डिवाइस में कैमरा या माइक्रोफ़ोन है, तो उसकी जानकारी और प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करें.

पब्लिक Wi-Fi से बचें: खुले होटल नेटवर्क पर बैंकिंग या सेंसिटिव काम करने से बचें.

दरवाज़े के लॉक चेक करें: आने पर डेडबोल्ट और सेफ़्टी लॉक को अच्छी तरह चेक करें.

किसी भी संदिग्ध चीज़ की रिपोर्ट करें: अगर आपको कोई संदिग्ध डिवाइस दिखे, तो होटल मैनेजमेंट को बताएं और अगर ज़रूरी हो, तो पुलिस को भी बताएं.

कुल मिलाकर, होटल में रहते समय छोटी-छोटी सावधानियां आपकी पर्सनल जानकारी और सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हैं. कर्नल की सलाह कि अपना टीवी ढककर रखें, उसे भी इसी सावधानी के साथ देखना चाहिए, न कि यह मान लेना चाहिए कि हर टीवी एक जासूसी डिवाइस है.