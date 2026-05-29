Honey-Strawberry Face Pack: चेहरे पर ट्राई करें शहद-स्ट्रॉबेरी फेस पैक, नमी से लेकर ग्लो तक दिखेगा असर

Honey and Strawberry Face Pack: गर्मी के मौसम में तेज धूप, पसीना और उमस के कारण चेहरा काफी रूखा और बेजान नजर आने लगता है. अगर आपका चेहरा भी बेजान और बेचमक लगने लगा है, तो आप यहां बताया गया एक घरेलू नुस्खा अपना सकते हैं. इसके लिए आपको शहद और स्ट्रॉबेरी लेना है. स्ट्रॉबेरी में मौजूद नेचुरल तत्व स्किन को ताजगी देते हैं और शहद चेहरे पर नमी को लॉक करता है. इसे बनाना और लगाना भी काफी आसान है. इसके लिए आपको ज्यादा चीजें नहीं बल्कि 2 ताजी स्ट्रॉबेरी, 1 छोटा चम्मच शहद और एक छोटा चम्मत दही लेना होगा.

ऐसे तैयार करें शहद और स्ट्रॉबेरी फेस पैक

शहद और स्ट्रॉबेरी फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह से मैश करना है. इसके बाद इसमें शहद और दही मिलाकर स्मूद पेस्ट बनाना होगा. आप चाहें, तो इसमें गुलाब जल भी मिला सकते हैं.

चेहरे पर कैसे करें अप्लाई?

चेहरे पर अप्लाई करने से पहले आपको अच्छी तरह से अपने चेहरे को धो लेना है. इसके बाद फेस पैक को चेहरे से लेकर गर्दन तक अच्छी तरह से हल्के हाथों से लगा लें. इसे अपने चेहरे पर लगाकर तब तक के लिए छोड़ दें, जब तक ये सूख न जाए. इसके बाद साधारण या ठंडे पानी से इसे धो लें. हालांकि आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि चेहरे पर पेस्ट लगाने से पहले इसे हाथ पर लगाकर पैच टेस्ट जरूर कर लें. इसे सप्ताह में दो से तीन बार इस्तेमाल करने से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे.

शहद और स्ट्रॉबेरी फेस पैक लगाने के फायदे

शहद और स्ट्रॉबेरी फेस पैक लगाने के काफी फायदे हैं. इस फेसपैक को लगाने से आप फ्रेश और सॉफ्ट महसूस करेंगे. इसके अलावा आप महसूस करेंगे कि आपके चेहरे की ड्राईनेस भी कम जाएगी. इसके साथ ही आपको अपने चेहरे पर नेचुरल ग्लो भी नजर आएगा.

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