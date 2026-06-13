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चेहरे पर चाहिए एक्ट्रेस जैसा ग्लो! घर पर आसानी से बनाएं फेसवॉश, काम लगत में दिखेगा गजब का निखार

अगर आप भी चेहरे पर ग्लो के लिए महंगे प्रोडक्ट्स और साबुन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कोई असर नहीं दिख रहा, तो आप होममेड रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप किचन की दो चीजों को मिलाकर फेसवॉश बनाकर लगा सकते हैं.

By: Deepika Pandey | Published: June 13, 2026 3:34:51 PM IST

चेहरे पर लगाएं घर का बना फेसवॉश
चेहरे पर लगाएं घर का बना फेसवॉश


Skincare Remedies for Face: आज के समय में हर किसी को ग्लोइंग और मुलायम त्वचा चाहिए होती है. इसके कारण लोग महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि अधिकतर चीजों में कैमिकल होता है, जिसके कारण त्वचा और ज्यादा खराब हो जाती है. ये त्वचा से ऑयल को छीन लेते हैं, जिससे चेहरा समय से पहले रूखा, बेजान और बूढ़ा दिखने लगता है. अगर आप भी अपनी त्वचा को दुरुस्त रखना चाहती हैं और परमानेंट ग्लो चाहते हैं, तो महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी.

5 मिनट में मिलेगा निखार

महंगे प्रोडक्ट्स की बजाय आप अपनी रसोई से कुछ चीजों से फेसवॉश बना सकते हैं, जो तवचा को अंदर से साफ करके त्वचा को ग्लोइंग बना सकती हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप दो चीजें मिलाकर बेहतरीन नेचुरल फेस वॉश बना सकते हैं. इससे रोजाना चेहरे पर केवल 5 मिनट के लिए फेसवॉश करना होगा. इसके बाद 10 दिनों में आपको अपने चेहरे पर असर दिखने लगेगा.

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कैसे तैयार करें फेसवॉश?

आपको फेसवॉश बनाने के लिए 1 बड़ा चम्मच बेसन लेना है और इसमें गुलाब जल या फिर कच्चा दूध डालना है. बेसन त्वचा को गहराई से साफ करके तेल को सोखता है. वहीं गुलाब जल और कट्टा दूध त्वचा को मॉइश्चराइज करके रंगत निखारता है. अगर किसी की त्वचा बहुत ज्यादा ड्राई और रूखी है, तो इसमें आधा चम्मच शहद मिला सकते हैं. एक छोटी कटोरी में आपको बेसन लेना है. इसके बाद इसमें जरूरत के हिसाब से गुलाब जल या कच्चा दूध मिलाएं और इसका गाढ़ा और स्मूद पेस्ट बना लें.

कैसे करें अप्लाई?

इसके बाद चेहरे को हल्का गीला कर लें और इस पेस्ट को अपने पूरे चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह लगाएं. अपने दोनों हाथों की उंगलियों का इस्तेमाल कर चेहरे पर मोशन में लगभग 5 मिनट तक अच्छी तरह से मसाज करें. माथे पर और नाक के दोनों तरफ अच्छी तरह से मसाज करें. ऐसा करने से ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स निकल जाएंगे. मसाज करने के बाद ठंडे पानी से चेहरे को अच्छी तरह से धो लें.

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