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चेहरे पर झुर्रियों से हो गए हैं परेशान? आज से ही लगाएं ये फेस पैक, ऐसे करें तैयार

अगर आप अपनी ढीली त्वचा और रिंकल्स से परेशान हैं, तो आप घर पर एक डे क्रीम बना सकते हैं, जिसे लगाने से चेहरे के रिंकल्स और झुर्रियां कम होने लगेंगी. इसे बनाना भी काफी आसान है और इस्तेमाल करना भी.

By: Deepika Pandey | Published: June 17, 2026 9:04:13 PM IST

एंटी एजिंग डे क्रीम
एंटी एजिंग डे क्रीम


Anti Aging Day Cream: आज के समय में लोगों के पास खुद का ध्यान रखने के लिए समय ही नहीं है. ऐसे में अक्सर वे त्वचा का ध्यान नहीं रख पाते हैं. वक्त से पहले उनकी त्वचा ढीली पड़ जाती है. इसके लिए वे बाहर से महंगी क्रीम या ट्रीटमेंट्स कराते हैं. हालांकि आज हम आपको कुछ ऐसी रेमेडीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपकी त्वचा की कसावट को वापस ला सकते हैं. बाजार में मिलने वाली महंगी एंटी-एजिंग और कोलेजन स्कैल्पिंग क्रीम में अक्सर केमिकल होता है, जिससे स्किन को नुकसान पहुंचता है. 

ऐसे में हम आपको बेहतरीन कोलेजन डे क्रीम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा. साथ ही ये होममेड डे क्रीम त्वचा को गहराई से पोषण देगी और कोलेजन को बूस्ट करेगी. इससी ढीली स्किन को टाइट करने में मदद मिलेगी.

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क्रीम बनाने के लिए जरूरी चीजें

होममेड डे क्रीम बनाने के लिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल, नारियल का तेल या बादाल का ते, विटामिन ई कैप्सूल और एक चम्मच गुलाब जल लेना है. एलोवेरा जेल त्वचा को गहराई से हाइड्रेट करेगी और एंटीऑक्सीडेंट्स कोलेजन उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है. वहीं गुलाब जल त्वचा के पीएच लेवल को मेंटेन करता है. विटामिन ई कैप्सूल फ्री रेडिकल्स से त्वचा की रक्षा करता है. नारियल या बादाम का तेल लचीलेपन को सुधारता है और महीन रेखाओं को दूर करता है.

कैसे करें तैयार?

होममेड डे क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले एक साफ कटोरी लेनी है और इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालें. अब इसमें विटामिन ई कैप्सूल और 1 छोटा चम्मच नारियल या बादाम का तेल डालें. इन चीजों को अच्छी तरह से मिला लें. जब इसका टेक्सचर क्रीमी हो जाए, तो आपकी कोलेजन डे क्रीम तैयार है. इसे एक साफ एयरटाइट कांच के कंटेनर में स्टोर करके रख लें.

कैसे करें इस्तेमाल?

इस डे क्रीम को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लें. इसके बाद थोड़ी सी ये क्रीम लें और चेहरे व गर्दन पर डॉट्स में लगाएं. इसके बाद सर्कुलर मोशन में ऊपर की दिशा में मसाज करें. ऐसा करने से ये क्रीम त्वचा में अच्छी तरह से समा जाएगा. अगर आप रोजाना इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ढीलापन दूर हो जाएगा और स्किन टाइट होने के साथ चमकदार हो जाएगी.

ये भी पढ़ें: हेल्दी और टेस्टी नाश्ता चाहिए? मिनटों में तैयार करें स्वादिष्ट रवा उपमा, नोट कर लें रेसिपी

Tags: Anti Aging Creamhome-hero-pos-3
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