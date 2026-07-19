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महंगे फेशियल को भूल जाइए! बेसन और चुकंदर का यह पैक देगा पार्लर जैसा निखार

Beetroot face pack: चमकदार और बेदाग त्वचा पाने के लिए लोग अक्सर महंगे फेशियल और ब्यूटी ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन उनका असर लंबे समय तक नहीं टिकता. ऐसे में बेसन और चुकंदर से तैयार किया गया घरेलू फेस पैक त्वचा की गहराई से सफाई करने, डेड स्किन हटाने और प्राकृतिक निखार बढ़ाने में मदद कर सकता है. यह पैक त्वचा को हाइड्रेट करने के साथ-साथ चेहरे पर नेचुरल गुलाबी चमक भी ला सकता है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 19, 2026 6:50:20 PM IST

चुकंदर और बेसन का फेस पैक है खास
चुकंदर और बेसन का फेस पैक है खास


Beetroot face pack: अगर आप बिना ज्यादा पैसे खर्च किए चेहरे पर प्राकृतिक चमक और ताजगी पाना चाहती हैं, तो आपकी रसोई में मौजूद कुछ साधारण चीजें आपकी मदद कर सकती हैं. चुकंदर और बेसन का फेस पैक इन दिनों घरेलू स्किन केयर उपायों में काफी लोकप्रिय है. चुकंदर में मौजूद पोषक तत्व त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं, जबकि बेसन त्वचा की सफाई कर उसे मुलायम और निखरा हुआ बनाने में मदद करता है.

क्यों खास है चुकंदर और बेसन का यह फेस पैक?

आजकल बाजार में मिलने वाले कई फेशियल और स्किन ट्रीटमेंट्स में केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है. इनका असर कुछ समय बाद कम हो सकता है. वहीं, चुकंदर और बेसन जैसे प्राकृतिक तत्व त्वचा की देखभाल का आसान और घरेलू विकल्प माने जाते हैं. चुकंदर में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो त्वचा को हाइड्रेट रखने और चेहरे की रंगत को निखारने में सहायक माने जाते हैं. दूसरी ओर, बेसन त्वचा से अतिरिक्त तेल, गंदगी और मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है.

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चुकंदर त्वचा के लिए कैसे फायदेमंद माना जाता है?

चुकंदर का रस त्वचा को प्राकृतिक नमी देने में मदद कर सकता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को फ्री-रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में सहायक माने जाते हैं. इसके नियमित उपयोग से त्वचा अधिक फ्रेश, मुलायम और चमकदार दिखाई दे सकती है. कई लोग इसे चेहरे की प्राकृतिक गुलाबी रंगत बढ़ाने के घरेलू उपाय के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं.

बेसन क्यों है स्किन केयर का पुराना और भरोसेमंद नुस्खा?

बेसन का इस्तेमाल लंबे समय से घरेलू उबटन और फेस पैक में किया जाता रहा है. यह त्वचा की सतह पर जमा धूल, गंदगी और डेड स्किन को हटाने में मदद करता है. इसके अलावा बेसन त्वचा को साफ और ताजगी भरा महसूस कराने में भी सहायक माना जाता है. यही वजह है कि इसे कई पारंपरिक सौंदर्य नुस्खों में शामिल किया जाता है.

फेस पैक बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?

इस आसान घरेलू फेस पैक को तैयार करने के लिए आपको कुछ सामान्य सामग्री की आवश्यकता होगी.

सामग्री

  • बेसन – 2 बड़ी चम्मच
  • ताजा चुकंदर का रस – 2 से 3 बड़ी चम्मच
  • कच्चा दूध या गुलाब जल – 1 छोटा चम्मच
  • शहद – आधा छोटा चम्मच (ड्राई स्किन वालों के लिए वैकल्पिक)

ऐसे तैयार करें चुकंदर का ताजा रस

सबसे पहले एक छोटे आकार के ताजे चुकंदर को अच्छी तरह धोकर छील लें. इसके बाद उसे कद्दूकस कर लें. अब कद्दूकस किए गए चुकंदर को एक साफ सूती कपड़े में रखकर अच्छी तरह निचोड़ें. इससे ताजा और गाढ़ा चुकंदर का रस निकल जाएगा, जिसका इस्तेमाल फेस पैक बनाने में किया जाएगा.

फेस पैक बनाने का आसान तरीका

एक साफ कटोरी में 2 बड़ी चम्मच बेसन डालें. अब इसमें धीरे-धीरे चुकंदर का रस मिलाएं और एक स्मूथ पेस्ट तैयार करें. यदि आपकी त्वचा ड्राई है तो इसमें आधा चम्मच शहद और थोड़ा कच्चा दूध मिला सकते हैं. वहीं ऑयली स्किन वाले लोग दूध की जगह गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं. सभी सामग्री को अच्छी तरह मिलाएं ताकि एक गाढ़ा और मुलायम पेस्ट तैयार हो जाए. ध्यान रखें कि मिश्रण में किसी प्रकार की गांठ न रहे.

चेहरे पर कैसे लगाएं यह फेस पैक?

सबसे पहले चेहरे और गर्दन को पानी से अच्छी तरह साफ कर लें ताकि धूल और गंदगी हट जाए. इसके बाद तैयार फेस पैक को चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाएं. पैक लगाते समय आंखों के आसपास की संवेदनशील त्वचा को छोड़ दें. अब इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें ताकि यह हल्का सूख जाए और त्वचा पर अपना प्रभाव दिखा सके.

पैक हटाने का सही तरीका

जब फेस पैक सूख जाए, तो हाथों में थोड़ा पानी या गुलाब जल लें और चेहरे पर लगभग दो मिनट तक हल्के हाथों से गोलाकार गति में मसाज करें. इसके बाद चेहरे को ठंडे और साफ पानी से धो लें. चेहरा साफ करने के बाद अपनी त्वचा के अनुसार मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं ताकि त्वचा में नमी बनी रहे.

बेहतर परिणाम के लिए इन बातों का रखें ध्यान

इस फेस पैक का इस्तेमाल सप्ताह में एक से दो बार किया जा सकता है. किसी भी नए घरेलू उपाय को अपनाने से पहले त्वचा के छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट करना बेहतर माना जाता है. यदि त्वचा पर जलन, खुजली या एलर्जी महसूस हो तो इसका उपयोग बंद कर दें और आवश्यकता पड़ने पर त्वचा विशेषज्ञ की सलाह लें.

Tags: Beetroot face pack
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