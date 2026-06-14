40 की उम्र में भी दिख सकती है 25 जैसी ग्लोइंग स्किन! घर में बनाएं यह आसान एंटी-एजिंग फेस मास्क

Anti aging face mask: उम्र बढ़ने के साथ चेहरे पर बदलाव आना स्वाभाविक है. त्वचा की लोच कम होने लगती है, फाइन लाइन्स दिखाई देने लगती हैं और धीरे-धीरे झुर्रियां भी उभरने लगती हैं. लेकिन आजकल खराब खानपान, नींद की कमी, तनाव और प्रदूषण के कारण कई लोगों में कम उम्र में ही एजिंग के संकेत दिखाई देने लगे हैं. ऐसे में बाजार में उपलब्ध एंटी-एजिंग क्रीम, सीरम और ब्यूटी ट्रीटमेंट्स की मांग तेजी से बढ़ी है. हालांकि, कई लोग ऐसे प्राकृतिक उपायों की तलाश में रहते हैं जो कम खर्च में त्वचा की देखभाल करने में मदद कर सकें.

क्यों खास है अलसी, शहद और दही का यह फेस मास्क?

घरेलू स्किन केयर में अलसी, शहद और दही का उपयोग लंबे समय से किया जाता रहा है. इन तीनों सामग्रियों को त्वचा के लिए फायदेमंद माना जाता है. अलसी के बीज में ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. शहद त्वचा को नमी प्रदान करने में मदद करता है, जबकि दही में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा की ऊपरी परत को साफ करने और उसे मुलायम बनाने में सहायक माना जाता है.

फेस मास्क बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?

इस घरेलू फेस मास्क को तैयार करने के लिए आपको कुछ आसान सामग्री की जरूरत होगी.

2 बड़े चम्मच अलसी के बीज

1 छोटा चम्मच शहद

1 छोटा चम्मच दही

1 कप पानी

ऐसे तैयार करें अलसी का जेल

सबसे पहले एक पैन में एक कप पानी डालें और उसमें दो बड़े चम्मच अलसी के बीज मिला दें.

अब इसे गैस पर तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए और मिश्रण गाढ़े जेल जैसा न दिखने लगे.

इसके बाद गैस बंद कर दें और मिश्रण को हल्का गर्म रहते हुए सूती कपड़े या छन्नी की मदद से छान लें. इससे अलसी का जेल अलग हो जाएगा.

फेस मास्क बनाने का आसान तरीका

तैयार जेल में से लगभग दो चम्मच जेल एक कटोरी में निकाल लें.

अब इसमें एक चम्मच शहद और एक चम्मच दही मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें.

जब यह एक स्मूद पेस्ट का रूप ले ले, तब आपका घरेलू फेस मास्क तैयार हो जाएगा.

बचा हुआ अलसी जेल आप फ्रिज में स्टोर करके बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं.

चेहरे पर कैसे लगाएं?

फेस मास्क लगाने से पहले चेहरे को किसी माइल्ड फेस वॉश से अच्छी तरह साफ कर लें और तौलिए से सुखा लें.

इसके बाद मास्क को चेहरे और गर्दन पर नीचे से ऊपर की दिशा में लगाएं. कोशिश करें कि इसकी एक समान पतली परत बने.

अब इसे लगभग 20 मिनट तक लगा रहने दें.

20 मिनट बाद क्या करें?

जब मास्क हल्का सूख जाए और त्वचा पर कसाव महसूस होने लगे, तब चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़कें.

इसके बाद हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए मास्क को साफ करें और ठंडे पानी से चेहरा धो लें.

कितनी बार इस्तेमाल करना चाहिए?

बेहतर परिणाम के लिए इस फेस मास्क का इस्तेमाल सप्ताह में दो बार किया जा सकता है. हालांकि हर व्यक्ति की त्वचा अलग होती है, इसलिए पहली बार इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट करना बेहतर माना जाता है. यदि किसी प्रकार की जलन, खुजली या एलर्जी महसूस हो तो इसका उपयोग बंद कर दें.

एजिंग को रोकना नहीं, त्वचा की देखभाल करना है जरूरी

विशेषज्ञों के अनुसार बढ़ती उम्र को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, लेकिन सही खानपान, पर्याप्त पानी, अच्छी नींद, सनस्क्रीन का उपयोग और नियमित स्किन केयर रूटीन त्वचा को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. घरेलू फेस मास्क त्वचा की देखभाल का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन गंभीर त्वचा समस्याओं या गहरी झुर्रियों के लिए त्वचा विशेषज्ञ की सलाह लेना अधिक उचित होता है.