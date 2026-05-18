चेहरे पर पड़ने लगी हैं झुर्रियां? ऐसे बनाएं एंटी-एजिंग क्रीम, महंगी क्रीम को देगी टक्कर

Homemade Anti-Aging Cream: अकसर लोगों की उम्र बढ़ने से पहले ही उनके चेहरे पर झुर्रियां आने लगती हैं. इसे हटाने के लिए लोग महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि इसके बावजूद उन पर खास असर नहीं पड़ता. अगर आपके भी चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं और आप महंगा ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, तो आज हम आपको एक ऐसे नेचुरल और घर पर बनने वाली रेमेडी बताने जा रहे हैं, जो बेस्ट हो सकता है और इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.

जब किसी के चेहरे पर लाइन्स और झुर्रियां दिखने लगती हैं, तो इसका मुख्य कारण होता है, त्वचा में कोलेजन का टूटना या प्रोडक्शन का कम हो जाना. दरअसल कोलेजन एक तरह का प्रोटीन होता है, जो त्वचा को लचीला बनाता है. अगर त्वचा से कोलेजन कम हो जाता है, तो झुर्रियां और स्किन सैगिंग होने लगती है. खराब खानपान और गलत स्किन केयर के साथ ही सूरज की हानिकारक किरणें त्वचा को खराब कर देती है. ऐसे में अगर आप घर पर नेचुरल एंटी-एजिंग क्रीम बनाकर लगाएंगे, तो त्वचा को लाभ मिलेगा.

कैसे बनाएं क्रीम?

एंटी एजिंग क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले आपको शिया बटर को डबल बॉयलर में पिघलाना है और हल्का ठंडा होने के लिए छोड़ दें.

अब रोजहिप और जोजोबा ऑयल मिला दें.

इसमें खुशबू के लिए लैवेंडर ऑयल डालना है.

अब इसमें एलोवेरा जेल डालना है और ब्लेंडर से क्रीम जैसा स्मूद टेक्सचर बनाएं.

अंत में विटामिन ई कैप्सूल का जेल मिलाकर एयरटाइट कंटेनर में रखें.

ध्यान रखें कि इसे ठंडी जगह पर स्टोर करें.

कैसे करें इस्तेमाल?

इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने चेहरे को अच्छी तरह से धो लें. अब चेहरे पर थोड़ा सा टोनर लगाएं. अब तैयार की गई क्रीम की पतली लेयर को चेहरे पर अच्छी तरह से लगाएं. इससे आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी. अगर आप इस स्किन को रोजाना इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी स्किन टाइट, सॉफ्ट और ग्लोइंग बन जाती है.