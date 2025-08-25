बालों का गिरना होगा बंद और बढ़ेंगे 10 गुना तेज़ी से! बस सरसों के तेल में मिलाकर लगाए ये 2 चीजें, कुछ ही दिनों में दिखेगा असर

Home Remedy For Faster Hair Growth: खूबसूरत और लंबे हर कोई चाहता है, लेकिन आजकल के स्ट्रेसफुल और अनहेल्दी लाइफस्टाइल आपके बालों को कमजोर बनाता है, जिसकी वजह से कंघी करने पर बालों के गुच्छे तुरंत हाथ में आ जाते है, जिसे देख टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। महिला हो या पुरुष गंजापन हर किसी की खूबसूरती पर गंदा दाग है। लेकिन आप इसे ठीक कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में कुछ अच्छे बदलाव करके जैसे नींद पूरी लेना प्रोटीन वाली डाइट लेना और एक्सरसाइज पर ध्यान देना। इसके अलावा कुछ घरेलू नुस्खे भी है, जिसकी मदद से आप अपने बालों को तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अगर आप भी अपने लंबे और घने बाल चाहता है, जिससे आपकी खूबसूरती भी बढ़ जाए, तो आप यहां दिए गए इस घरेलू नुस्खे को आजमा सकते हैं, जो बालों को और तेजी से बढ़ाने में असरदार है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो घरेलू नुस्खा

सरसों के तेल में मिलाए ये 2 चिजें, लंबे और घने होंगे बाल

आप भी अपने बालों को लंबा और घना बनाना चाहते हैं, तो आपको सरसों के तेल में ये 2 चीजें मिलाकर लगानी हैं और फिर आपको कुछ ही दिनों में जांदू दिखने लगेगा और आपके बाद तेजी से बढ़ने लगेगे। दरअसल सरसों का तेल बालों के लिए बेहद अच्छा माना जाता है और यह बालों से जुड़ी सारी समस्याओं को खत्म कर असरदार होता है। ऐसे में आपको बस सरसों के तेल में काले तिल और अमरबेल मिला कर अपने बालों में लगाना चाहिए।

कैसे बनाए सरसों के तेल का यह नुस्खा?

सबसे पहले 1 कटोरी सा सरसों का तेल ले और उसे गर्म कर लें, इसके बाद गर्म तेल में ही काले तिलों को अच्छे से कूटकर डाल दें और इसके थोड़ी देर बाद ही अमरबेल डाल दें, फिर दोनों को अच्छे से तेल में मिक्स होने दे और इन्हें तब तक गर्म करें जब तक तेल में पड़े काले तिल और अमरबेल अच्छे से काले ना हो जाे और जब ये 2 चीजें अच्छे से पक जाएं और तेल में मिल जाए, तो इसे एक अलग बर्तन में छाल लें और ठंडा करके बोतल में भर लें। इस जादुई तेल से हफ्ते में 2 या 3 बार अपने सिर की हल्के हाथों से मालिश करें। इस तेल को आप रात के समय लागाए और अगले दिन सुबह उठकर सिर को धो ले। ये तेल स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, जिससे बाल तेजी से बढ़ने लगेगे हैं और मजबूक हो जाएंगे।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है