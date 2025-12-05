Cracked Heels Hacks: क्या सर्दियों में आप भी फटी एड़ियों की समस्या से परेशान हो जाती हैं? इसके लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खे

Cracked Heels Home Remedies: सर्दियों के मौसम में क्या आप भी फटी एड़ियों की समस्या से परेशान हो जाते हैं? इससे जल्द ही छुटकारा पाना चाहते हैं? फटी एड़ियों के कारण चलने-फिरने में भी कई समस्याएं होती हैं. फटी एड़ी की वजह से कभी-कभी इंफेक्शन होने का खतरा भी हो जाता है. क्या आप जानती हैं कि फटी एड़ियों का इलाज कैसे किया जा सकता है?

एड़ियों का फटना क्या होता है ? (What is Cracked Heel in Hindi)

एड़ियों के फटने को बिवाई भी कहा जाता है. जब आपके पैरों के तलवों और एड़ियों की सेंसिटिव स्किन ड्राई होने लगती है तो यह फट जाती है. पैरों में रुखापन होने के कारण एड़ियो में दरारे पड़ जाती हैं. इसे ही एड़ियों का फटना कहा जाता है.

एड़िया फटने के कारण (Reasons For Cracked Heels)

थायरॉइड की बीमारी से. दूध का सेवन ना करने से. पैरों में नमी की कमी होना. अधिक गर्म पानी से नहाना. सूखे पैरों की क्रबिंग करना. विटामिन , मिनरर्ल्स आदि की कमी. पैरों की देखभाल ठीक से नहीं करना. पोषण रहित आहार का सेवन करना. पैरों को अधिक गर्म पानी में देर तक रखना. बिना जूते-चप्पल के चलने से भी एड़ियां फटती हैं. हरी पत्तेदार सब्जियाँ एवं फलों का सेवन ना करने से. लम्बे समय तक खड़े रहने से भी एड़ियां फट सकती हैं. एड़ियां फटने की मुख्य वजह शरीर में कैल्शियम की कमी होती है. पैरों में ऐसे साबुन का प्रयोग करना, जिसमें बहुत सारे केमिकल हों. अत्यधिक जंक खाद्य पदार्थ जैसे पिज्जा , बर्गर आदि का सेवन करने से.

फटी एड़ियों के लिए घरेलू नुस्खे (Home Remedies For Cracked Heels)

केले से करें फटी एड़ियों का इलाज

मसले हुए पके केले को अपनी फटी एड़ियों पर लगाएं. इसे 15 के लिए ऐसे ही छोड़ दें. फिर इसे साफ कर लें

सोडियम और वेसिलीन से मिलेगा आराम

घर में पानी गर्म करें. इस पानी में सोडियम तथा वेसिलीन मिलाएं. इस मिश्रण में एक घंटे तक पैरों को डुबाकर रखें फिर कुछ समय के बाद एड़ियों को साफ करें.

ग्लिसरीन और गुलाब जल से करें फटी एड़ियों का इलाज

फटी एड़ियों की समस्या में ग्लिसरीन तथा गुलाब जल लें. इन्हें मिला लें और फिर पैरों पर लगाएं. इससे आपकी त्वचा मुलायम हो जाएगी.