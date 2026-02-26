Home > लाइफस्टाइल > Holi 2026 Recipes: गुझिया छोड़िए… इस होली मेहमानों को खिलाएं सॉफ्ट और स्वादिष्ट केले का मालपुआ, यहां जानें रेसिपी

Holi 2026 Recipes: गुझिया छोड़िए… इस होली मेहमानों को खिलाएं सॉफ्ट और स्वादिष्ट केले का मालपुआ, यहां जानें रेसिपी

Banana Malpua Recipe: होली एक ऐसा त्यौहार है जो रंगों के साथ साथ आपकी जिंदगी में भी खुशियों के रंग भर देता है. ये त्यौहार काफी जोश और जुनून के साथ मनाया जाता है. फाल्गुन महीने में आने वाला यह त्योहार अपने रंगों और तरह-तरह के पकवानों के लिए काफी मशहूर है.

By: Heena Khan | Published: February 26, 2026 12:41:42 PM IST

banana malpua recipe holi 2026
banana malpua recipe holi 2026


Banana Malpua Recipe: होली एक ऐसा त्यौहार है जो रंगों के साथ साथ आपकी जिंदगी में भी खुशियों के रंग भर देता है. ये त्यौहार काफी जोश और जुनून के साथ मनाया जाता है. फाल्गुन महीने में आने वाला यह त्योहार अपने रंगों और तरह-तरह के पकवानों के लिए काफी मशहूर है. ये एक ऐसा दिन है जिस दिन लोग अपने घरों में तरह-तरह के पकवान बनाते हैं, जिनमें से कुछ इस खास मौके के लिए ज़रूरी माने जाते हैं. होली के मौके पर कई जगहों पर मालपुआ ज़रूर बनता है. केले से बना मालपुआ बहुत स्वादिष्ट होता है और इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है. होली के इस शुभ अवसर पर आज हम आपको  इस ही रेसिपी के बारे में बताने वाले हैं.  

You Might Be Interested In

मालपुआ के लिए जरूरी सामग्री

  • दूध
  • 1 छोटा चम्मच सौंफ
  • 10-12 काजू
  • 10-12 बादाम
  • तलने के लिए घी या तेल
  • चीनी की चाशनी
  • 1 कप आटा
  • 2 पके केले
  • 1 बड़ा चम्मच सूजी
  • 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर

ऐसे बनाएं केले का मालपुआ 

  1. केले का मालपुआ बनाने के लिए, सबसे पहले पके केलों को अच्छी तरह मैश कर लें.
  2. अब, एक कटोरे में आटा लें. इसमें सूजी, मैश किया हुआ केला, इलायची पाउडर, सौंफ और कुछ बारीक कटे हुए काजू और बादाम डालें.
  3. अब, दूध डालकर बैटर तैयार करें. ध्यान रखें कि मिक्सचर ज़्यादा गाढ़ा न हो और उसमें गांठें न हों. इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए रख दें.
  4. अब, एक बर्तन में चीनी और पानी डालकर चाशनी तैयार करें. एक पैन में तेल या घी गरम करें. एक छोटी कटोरी का इस्तेमाल करके, एक-एक करके मालपुआ बैटर पैन में डालें. जब यह दोनों तरफ से सुनहरा हो जाए, तो इसे निकाल लें. अब, इसे चाशनी में डुबोकर 1-2 मिनट के लिए रख दें.
  5. मालपुआ को चाशनी से निकालने के बाद, बचे हुए काजू और बादाम से गार्निश करें और सर्व करें.

PM Kisan 22nd Installment: होली के बाद किस दिन आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त?

You Might Be Interested In
Tags: banana benifitsbanana malpuaeasy recipeHoli 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गुरुग्राम से दुनिया की पहली ड्रोन + AI रोबोट डोर...

February 25, 2026

अगर नहीं देखी रश्मिका मंदाना की ये 7 फिल्में, वरना...

February 25, 2026

गर्मियों में ये टिप्स आपके चेहरे को बनाएंगी चमकदार

February 25, 2026

ईद ऑउटफिट को लेकर हैं कंफ्यूज, आयशा खान के ये...

February 25, 2026

ये है दुनिया का इकलौता खिलाड़ी, जो 299 पर नाबाद...

February 24, 2026

किस देश के पास है सबसे ज्यादा सोना, भारत का...

February 24, 2026
Holi 2026 Recipes: गुझिया छोड़िए… इस होली मेहमानों को खिलाएं सॉफ्ट और स्वादिष्ट केले का मालपुआ, यहां जानें रेसिपी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Holi 2026 Recipes: गुझिया छोड़िए… इस होली मेहमानों को खिलाएं सॉफ्ट और स्वादिष्ट केले का मालपुआ, यहां जानें रेसिपी
Holi 2026 Recipes: गुझिया छोड़िए… इस होली मेहमानों को खिलाएं सॉफ्ट और स्वादिष्ट केले का मालपुआ, यहां जानें रेसिपी
Holi 2026 Recipes: गुझिया छोड़िए… इस होली मेहमानों को खिलाएं सॉफ्ट और स्वादिष्ट केले का मालपुआ, यहां जानें रेसिपी
Holi 2026 Recipes: गुझिया छोड़िए… इस होली मेहमानों को खिलाएं सॉफ्ट और स्वादिष्ट केले का मालपुआ, यहां जानें रेसिपी