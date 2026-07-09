Funny Jokes: खुश होकर पत्नी बोली- आज कुछ नया करते हैं, पति के पूछने पर मिला ऐसा जवाब, सुनकर छूट जाएगी हंसी

Funny Jokes: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हंसना भूल गए हैं. इसलिए ज्यादातर लोग तनाव में रहते हैं. इसका स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है. ऐसे में यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए. दरअसल, हंसने से न सिर्फ आपका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि आप तनाव से भी छुटकारा पा सकते हैं. योग गुरु और हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर लोगों को ज्यादा से ज्यादा हंसने की सलाह देते हैं. आपको हंसने और हंसाने के लिए हम रोज लेकर आते हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने यह सफर…

इस जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

पत्नी: सुनो, आज कुछ नया करते हैं।

पति: क्या?

पत्नी: पहले तुम बर्तन धो लो, फिर मैं तुम्हारी तारीफ कर दूंगी!

गर्लफ्रेंड: तुम मुझे कितना चाहते हो?

बॉयफ्रेंड: इतना कि तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई ऑफिस टाइम में भी कर देता हूं।

पत्नी: आज रात कुछ खास होगा।

पति: सच?

पत्नी: हां… बिजली का बिल भरना है।

टीचर: सबसे तेज क्या चलता है?

स्टूडेंट: पड़ोस की आंटी की खबरें।

दोस्त: तेरी नजर हमेशा इधर-उधर क्यों रहती है?

दूसरा: भाई… Wi-Fi ढूंढ़ने की आदत है।

पत्नी: आज मुझे बाहर ले चलो।

पति: ठीक है… कूड़ा भी साथ ले चलते हैं।

लड़की: तुम मेरी आंखों में क्या देखते हो?

लड़का: अपना भविष्य… और EMI भी।

बॉस: काम में मन क्यों नहीं लग रहा?

कर्मचारी: सैलरी देखकर मन कहीं और लग जाता है।

पति: तुम्हारी याद बहुत आती है।

पत्नी: कब?

पति: जब खाना खुद बनाना पड़ता है।

दोस्त: तेरी लाइफ में सबसे बड़ा टेंशन क्या है?

दूसरा: मोबाइल 1% और चार्जर घर पर।

पत्नी: मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो?

पति: हां… लेकिन समझ बाद में आएगी।

टीचर: पढ़ाई कैसी चल रही है?

स्टूडेंट: सर… चल तो रही है, बस मंजिल नहीं मिल रही।

लड़की: तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो?

लड़का: रील भी बना दूं और लाइक भी कर दूं।

पत्नी: तुम्हें मेरी कौन-सी बात सबसे अच्छी लगती है?

पति: जब तुम कहती हो, “आज खाना बाहर से मंगा लेते हैं।”

दोस्त: शादी के बाद क्या बदला?

दूसरा: पहले मोबाइल लॉक रहता था, अब जेब।

बॉस: इतनी देर से क्यों आए?

कर्मचारी: सर, सपना बड़ा था… नींद लंबी हो गई।

पत्नी: आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूं ना?

पति: हां… इसलिए पड़ोसी भी दो बार नमस्ते करके गया।

लड़का: तुम्हारी मुस्कान बहुत खतरनाक है।

लड़की: क्यों?

लड़का: देखते ही दिल का बैलेंस खत्म हो जाता है।

दोस्त: तू रात भर क्या करता है?

दूसरा: सोने की कोशिश… और मच्छरों की मीटिंग अटेंड।

पत्नी: अगर मैं रूठ गई तो?

पति: फिर मनाऊंगा।

पत्नी: और अगर नहीं मानी?

पति: फिर ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दूंगा।