Funny Jokes: तुम मुझे कितना प्यार करते हो? पत्नी के पूछने पर पति ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर ठहाके लगाएंगे

Funny Joke of the Day: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हंसना भूल गए हैं. इसलिए ज्यादातर लोग तनाव में रहते हैं. इसका स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है. ऐसे में यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए. दरअसल, हंसने से न सिर्फ आपका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि आप तनाव से भी छुटकारा पा सकते हैं. योग गुरु और हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर लोगों को ज्यादा से ज्यादा हंसने की सलाह देते हैं. आपको हंसने और हंसाने के लिए हम रोज लेकर आते हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने यह सफर…
इन जोक्स को पढ़कर खूब लगाएंगे ठहाके
पत्नी: तुम मुझे कितना प्यार करते हो?
पति: इतना कि तुम्हारे बिना जी सकता हूं… लेकिन जीना नहीं चाहता.
पत्नी: सुनो जी, आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है
पति: अच्छा? कब से?
पत्नी: यही तो मैं पूछ रही हूं!
टीचर: बताओ, दुनिया गोल क्यों है?
स्टूडेंट: ताकि कोई कोना पकड़कर सो न सके.
पप्पू: डॉक्टर साहब, मुझे नींद नहीं आती.
डॉक्टर: मोबाइल बंद कर दो
पप्पू: अच्छा, इलाज बताइए… मजाक नहीं.
दोस्त: भाई, तू इतना खुश क्यों है?
पप्पू: आज बीवी मायके गई है… WiFi भी फुल स्पीड पर चल रहा है.
टीचर: बताओ सबसे तेज क्या चलता है?
स्टूडेंट: छुट्टी की घंटी.
पत्नी: मैं मोटी लग रही हूं क्या?
पति: नहीं…
पत्नी: सच बताओ!
पति: थोड़ा-थोड़ा… चारों तरफ.
डॉक्टर: आपको क्या परेशानी है?
मरीज: डॉक्टर साहब, मुझे लोग गंभीरता से नहीं लेते
डॉक्टर: अच्छा मजाक है, अगला!
पप्पू: यार, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज है
दोस्त: क्यों?
पप्पू: मैंने कहा तुम WhatsApp DP में अच्छी लग रही हो… सामने नहीं.
मां: बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है?
बेटा: मां, बस चल रही है… बैठती ही नहीं.
टीचर: अगर तुम्हारे पास 10 आम हैं और 5 दे दिए तो क्या बचा?
पप्पू: दोस्ती खत्म.
पति: आज खाने में क्या है?
पत्नी: जहर
पति: ठीक है, मैं बाहर खा लेता हूं.
दोस्त: तू इतना स्मार्ट कैसे बन गया?
पप्पू: बचपन में गलती से Google खा लिया था.
लड़की: तुम क्या काम करते हो?
लड़का: मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं
लड़की: क्या बिजनेस?
लड़का: पापा का.
टीचर: Homework क्यों नहीं किया?
पप्पू: सर, लाइट चली गई थी
टीचर: तो मोमबत्ती जला लेते
पप्पू: सर, माचिस भी तो लाइट में ही दिखती है.