Himba Tribe: बिना पानी के नहाती है ये अनोखी जनजाति, जानिए हिंबा ट्राइब के ‘स्मोक बाथ’ का रहस्य

Himba Tribe: दुनिया में ज्यादातर लोग रोज नहाना अपनी दिनचर्या का जरूरी हिस्सा मानते हैं. कुछ लोग एक-दो दिन छोड़कर स्नान करते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जनजाति भी है जहां के लोग पानी से नहाना लगभग छोड़ चुके हैं. यह बात सुनकर किसी को भी हैरानी हो सकती है कि आखिर बिना पानी के लोग खुद को साफ कैसे रखते होंगे. दरअसल, अफ्रीकी देश नामिबिया में रहने वाली हिंबा ट्राइब अपनी इसी अनोखी परंपरा के कारण दुनियाभर में मशहूर है. इस जनजाति के लोग नहाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करते और अपनी पूरी जिंदगी में शायद केवल 2 से 3 बार ही पानी से स्नान करते हैं.

नामिबिया की हिंबा ट्राइब क्यों नहीं करती पानी से स्नान?

नामिबिया के कई इलाकों में पानी की भारी कमी रहती है. यहां पानी का सबसे ज्यादा उपयोग पीने और जरूरी कामों के लिए किया जाता है. इसी वजह से हिंबा ट्राइब के लोग नहाने में पानी खर्च नहीं करते. पानी की कमी ने उनकी जीवनशैली को पूरी तरह बदल दिया है और उन्होंने खुद को साफ रखने के लिए एक अलग और अनोखा तरीका अपना लिया है.

क्या होता है ‘स्मोक बाथ’?

हिंबा ट्राइब के लोग खुद को साफ रखने के लिए “स्मोक बाथ” यानी धुआं स्नान का इस्तेमाल करते हैं. इसमें खास प्रकार की जड़ी-बूटियों और लकड़ियों को जलाकर धुआं तैयार किया जाता है. इसके बाद लोग उस धुएं के संपर्क में आते हैं. माना जाता है कि यह धुआं शरीर की दुर्गंध को कम करता है और त्वचा को साफ रखने में मदद करता है. यही वजह है कि बिना पानी के भी ये लोग खुद को स्वच्छ बनाए रखते हैं.

हिंबा महिलाओं का खास ब्यूटी सीक्रेट

हिंबा जनजाति की महिलाएं अपनी त्वचा पर “Otjize” नाम का एक खास पेस्ट लगाती हैं. यह पेस्ट बटरफैट और रेड ऑक्रे पिग्मेंट से तैयार किया जाता है. इस पेस्ट का इस्तेमाल केवल सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि त्वचा को तेज धूप और गर्मी से बचाने के लिए भी किया जाता है. यह उनकी संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है.

स्मोक बाथ के फायदे

हिंबा महिलाएं नियमित रूप से स्मोक बाथ लेती हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे पानी की बचत होती है. साथ ही शरीर की बदबू कम होती है और त्वचा धूल, मिट्टी और तेज धूप से सुरक्षित रहती है. यह तरीका उनकी जीवनशैली और पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है.

दुनियाभर में चर्चा का विषय बनी हिंबा ट्राइब

हिंबा ट्राइब का बिना पानी के खुद को साफ रखने का तरीका दुनियाभर में लोगों के लिए हैरानी का विषय बना हुआ है. सोशल मीडिया पर भी इस ट्राइब से जुड़े वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल होते रहते हैं. लोग इनके अनोखे रहन-सहन और पारंपरिक जीवनशैली के बारे में जानने में काफी रुचि दिखा रहे हैं.