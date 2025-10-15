Home > लाइफस्टाइल > Hill Stations In India: 2025 में ट्रिप का प्लान? ये रहे भारत के 7 सबसे सस्ते हिल स्टेशन

Hill Stations In India: 2025 में ट्रिप का प्लान? ये रहे भारत के 7 सबसे सस्ते हिल स्टेशन

Hill Stations: भारत में कुछ ऐसे हिल स्टेशन हैं, जहां लोग कम जा पाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि उन हिल स्टेशनों के बारे में जहां सुकून भरा पड़ा है. 2025 की गर्मियों में भी कई हिल स्टेशन इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 15, 2025 4:08:32 PM IST

Hill Stations In India: भारत में गर्मियों का सबसे बड़ा आनंद हिल स्टेशन की ठंडी और खूबसूरत घाटियो की सैर से आता है. 2025 की गर्मियों में भी कई हिल स्टेशन इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. युवा और परिवार प्राकृतिक सुंदरता प्राचीन परिवेश और साहसिक खेलो का आनंद लेने के लिए यहां आते है. ये हिल स्टेशन न केवल ठंडी हवा का आनंद देते है. बल्कि अपनी खूबसूरती के कारण इंस्टाग्राम रील्स और तस्वीर के लिए भी लोकप्रिय हो गया है. तो आज हम आपको भारत के उन 7 हिल स्टेशन के बारे में बताएंगे जो इस गर्मी में लोकप्रियता हासिल कर रहा हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है.

मनाली (हिमाचल प्रदेश) Manali (Himachal Pradesh)

मनाली हमेशा से ही यात्रियों के बीच पसंदीदा रहा है. लेकिन 2025 में यह और भी ज़्यादा लोकप्रिय हो जाएगा. इसकी बर्फ से ढकी चोटियां और साहसिक खेल इसे युवाओं के बीच लोकप्रिय बना रहे है. यहां से व्लॉगिंग और रील्स वायरल होते रहते है. मनाली की अटल सुरंग और सोलांग घाटी इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग लोकेशन बन गई हैं. गर्मियों में ठंडक और मनोरम दृश्यों के लिए यह सबसे अच्छा विकल्प है.

मसूरी (उत्तराखंड) Mussoorie (Uttarakhand)

‘पहाड़ों की रानी’ के नाम से मशहूर मसूरी 2025 में इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रही है. लोग कैमल्स बैक रोड और केम्प्टी फॉल्स जैसी जगहों पर रील्स बनाते है. गर्मियों में यहां का सुहावना मौसम इसे परिवार और जोड़ों दोनों के लिए एक आदर्श जगह बनाता है. मसूरी का शांत वातावरण और हरियाली इंस्टाग्राम यूज़र्स को खूब लुभा रही है और यहां पोस्ट की गई हर तस्वीर बेहद जीवंत लगती है.

शिलांग (मेघालय) Shillong (Meghalaya)

पूर्वोत्तर भारत का यह खूबसूरत हिल स्टेशन अब सोशल मीडिया पर एक नई पहचान बना रहा है. शिलांग की झीलें, झरने और बादल का नज़ारा इंस्टाग्राम यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय है. खास तौर पर उमियम झील और एलीफेंटा फॉल्स पर शूट की गई रील्स वायरल हो रही है. कम भीड़-भाड़ और शांत वातावरण ने इस जगह को एक ट्रेंडी समर डेस्टिनेशन बना दिया है. लोग 2025 में इसकी प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे है.

गुलमर्ग (जम्मू-कश्मीर) Gulmarg (Jammu and Kashmir)

गुलमर्ग न केवल अपनी बर्फबारी के लिए बल्कि अपनी गर्मियों की इंस्टाग्राम फॉलोइंग के लिए भी मशहूर हो गया है. इसकी हरी-भरी हरियाली गोंडोला राइड्स और घुड़सवारी को खूब शेयर किया जा रहा है. यह इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के बीच एक नया आकर्षण बन गया है. गुलमर्ग की तस्वीरें किसी फिल्म के सीन से कम नहीं लगती. गर्मियों में ठंडी हवा और खुला आसमान इसे वाकई खास बना देते है.

दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) Darjeeling (West Bengal)

दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन और कंचनजंगा पर्वत की झलकियां 2025 में इंस्टाग्राम पर छाई रहेंगी. इसकी घाटियां और चाय के बागान इंस्टाग्राम रील्स के लिए एकदम सही पृष्ठभूमि बनाते है. लोग हर सुबह टाइगर हिल से सूर्योदय के वीडियो पोस्ट कर रहे है. फैशन और ट्रैवल ब्लॉगर इसकी गलियों की सैर कर रहे है. दार्जिलिंग एक क्लासिक और अब एक ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन बन गया है.

नैनीताल (उत्तराखंड) Nainital (Uttarakhand)

नैनी झील और आसपास की पहाड़ियों की खूबसूरती हर इंस्टाग्राम पोस्ट को एक सपना बना देती है. 2025 में इंस्टाग्राम पर बोटिंग, मॉल रोड और स्नो व्यू पॉइंट की धूम मची रहेगी. यह परिवार और जोड़ों, दोनों के लिए गर्मियों में घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है. नैनीताल के स्थानीय बाज़ार और स्ट्रीट फ़ूड भी वायरल हो रहे है. अपने छोटे आकार के बावजूद यह शहर अपने इंस्टाग्राम जैसे आकर्षण से लोगों को प्रभावित करता है.

 माउंट आबू (राजस्थान) Mount Abu (Rajasthan)

राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन अब इंस्टाग्राम-ट्रैवलर्स की लिस्ट में शामिल हो गया है. इसकी नक्की झील और गुरु शिखर ट्रेकिंग रील्स के लिए एकदम सही जगह है. गर्मियों में माउंट आबू का मौसम बेहद सुकून देने वाला होता है. यहां का माहौल सुकून भरा और रोमांटिक दोनों माना जाता है. इंस्टाग्राम पर “राजस्थान की खूबसूरत जगहें” ट्रेंड कर रही हैं और माउंट आबू इस लिस्ट में सबसे ऊपर है.

