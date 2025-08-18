क्या सड़क पर बनी सफेद लाइनों में छुपा हैं बड़ा राज? इसकी सच्चाई कर देगी आपको भी हैरान !

Hidden Importance Of White Lines: अक्सर आपने भी सड़क पर चलते हुए यह बात नोटिस की उन पर कुछ लाइन बनी हुई होती है। लोगों को इन लाइनों का मतलब नहीं पता होता हैं, यह लाइन सेफ्टी और रूल्स का सिग्नल तो देती है ये देखने में खूबसूरत तो होती ही है साथ – साथ सड़क पर ट्रैफिक को बैलेंस करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी काम आती है, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि हर लाइन का अपना ही मतलब होता है उसे समझना ड्राइवर या पैदल यात्री है के लिए जरूरी होता है।

सफेद लाइन करती है डायरेक्शन दिखाने का काम

सड़कों पर जो सफेद लाइन बनी होती है वह अक्सर दो तरह की होती है एक होती है सॉलिड और दूसरी होती है ब्रोकन लाइन। सॉलिड लाइन का मतलब होता है कि उस लाइन को पार करना मना है, जबकि जो लाइनें टूटी टूटी या कुछ कुछ दूरी पर बनी हुई होती है उनका मतलब है की जरूरत पड़ने पर आप उन्हें पार कर सकते हैं। यह लाइंस अक्सर सड़क के किनारे क्या बीच में बनी हुई हो सकती है जो की ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम करती है।

लेन बदलने और ओवरटेकिंग के लिए देती है गाइडेंस

सफेद लाइंस का सबसे इंपोर्टेंट काम होता है गाड़ियों को लाइन में बना कर रखना जो ब्रोकन लाइन होती है वह ड्राइवर को ओवरटेकिंग करने के लिए सिग्नल देती है। वही सॉलिड लाइन लेन बदलने और ओवरटेकिंग के लिए रोकती हैं। कुछ छोटे-छोटे सिग्नल्स आपको सड़क पर बड़ी दुर्घटना होने से बचा सकते हैं जब भी आप सड़क पर चलते हैं तो इन लाइनों का ध्यान हमेशा रखें।

पैदल यात्री और ड्राइवर के लिए सुरक्षा का करती है काम

यह लाइनिंग केवल गाड़ियों के लिए नहीं बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी सुरक्षा का काम करती है कई बार सड़कों पर फुटपाथ के पास सफेद लाइन बनी हुई नजर आती है ताकि उस पर लोग सुरक्षित तरीके से चल सके जो भी लोग गाड़ी चला रहे होते हैं वह पैदल चलने वाले लोगों को काफी अच्छे से पहचान जाते हैं और सड़क पर सफेद लाइन हर किसी के लिए दिशा और सेफ्टी का सिग्नल देती है।

सड़कों के नियमों को समझना और उनको इंपॉर्टेंट देन है काफी जरूरी

सड़कों पर जो सफेद लाइन बनी होती है वह हमें सड़कों से रिलेटेड नियमों को भी याद दिलाती है यह लाइन बताती है कि ड्राइव करते समय हमें कहां रुकना है और कहां अपने गाड़ियों की स्पीड को स्लो करना है कब उन्हें ओवरटेक करना है। यह हमारी सुरक्षा का काफी ज्यादा ध्यान रखती हैं।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.