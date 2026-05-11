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Summer Health Risks: धूप में सिर्फ पानी पीना क्यों पड़ सकता है भारी? एक्सपर्ट ने बताई इसके पीछे की वजह

Summer Health Risks: गर्मी में पसीने के जरिए शरीर से सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि सोडियम और पोटैशियम जैसे जरूरी तत्व भी बाहर निकलते हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 11, 2026 8:36:36 PM IST

धूप में सिर्फ पानी पीना क्यों पड़ सकता है भारी
धूप में सिर्फ पानी पीना क्यों पड़ सकता है भारी


Overhydration Risk: गर्मियों में लोग अक्सर मानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीना ही शरीर को स्वस्थ और हाइड्रेट रखने का सबसे आसान तरीका है. लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि केवल पानी पीना काफी नहीं होता. शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए सोडियम, पोटैशियम और दूसरे जरूरी मिनरल्स की भी जरूरत होती है. अगर शरीर में इन तत्वों का संतुलन बिगड़ जाए, तो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.

5 लीटर पानी पीने के बाद बिगड़ी युवक की हालत

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए डॉ. रोमेल टिक्कू ने बताया कि एक 25 साल का युवक पूरे दिन धूप में बाइक से घूमता रहा. खुद को हाइड्रेट रखने के लिए उसने करीब 5 लीटर पानी पिया, लेकिन दिनभर कुछ खाया नहीं. उसने न फल खाए और न ही कोई इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक लिया. शुरुआत में उसे चक्कर और मतली महसूस हुई, लेकिन उसने इसे थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया. 

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कुछ घंटों बाद उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई और बोलने में परेशानी, ज्यादा नींद और उलझन जैसे लक्षण दिखाई देने लगे. जांच में पता चला कि शरीर में सोडियम का स्तर बेहद कम हो चुका था. इस स्थिति को तीव्र हाइपोनेट्रेमिया कहा जाता है.

क्यों खतरनाक है सोडियम की कमी?

गर्मी में पसीने के जरिए शरीर से सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि सोडियम और पोटैशियम जैसे जरूरी तत्व भी बाहर निकलते हैं. अगर व्यक्ति सिर्फ सादा पानी पीता रहे और इन मिनरल्स की कमी पूरी न करे, तो खून में उनका संतुलन बिगड़ जाता है. सोडियम की कमी खासतौर पर दिमाग के लिए खतरनाक मानी जाती है. इससे शरीर की कोशिकाओं में पानी भरने लगता है और सूजन बढ़ सकती है. इसके शुरुआती लक्षण सिरदर्द, कमजोरी, चक्कर और उलझन हो सकते हैं, जबकि गंभीर मामलों में बेहोशी या दौरे भी पड़ सकते हैं.

पोटैशियम की कमी भी बन सकती है समस्या

पोटैशियम शरीर के लिए बेहद जरूरी मिनरल है, लेकिन लोग अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं. इसकी कमी से मांसपेशियों में कमजोरी, ऐंठन और दिल की धड़कन में गड़बड़ी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक गर्मियों में केवल पानी पीने की बजाय शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है. इसके लिए छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी में नमक-शक्कर और संतुलित भोजन फायदेमंद माना जाता है.

गर्मियों में इन बातों का रखें ध्यान

डॉ. रोमेल टिक्कू के अनुसार सही तरीके से हाइड्रेट रहना ही असली बचाव है. तेज धूप में लगातार रहने से बचना, समय-समय पर आराम करना और शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करना जरूरी है. गर्मियों में शरीर को सिर्फ पानी नहीं, बल्कि संतुलित पोषण और जरूरी मिनरल्स की भी जरूरत होती है. अगर इस बात को नजरअंदाज किया जाए, तो छोटी लापरवाही बड़ी स्वास्थ्य समस्या में बदल सकती है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Tags: drinking too much waterElectrolyte ImbalanceHyponatremiaOverhydration RiskSummer Health Risks
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