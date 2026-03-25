Heart Attack Prevention Tips: हार्ट अटैक का खतरा कम करना है तो शाम 7 बजे के बाद इन आदतों से बनाएं दूरी

Heart Attack Prevention Tips: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं. हार्ट अटैक का खतरा सिर्फ उम्र या जेनेटिक्स से ही नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों से भी जुड़ा है. खासतौर पर शाम के बाद की लाइफस्टाइल दिल की सेहत पर बड़ा असर डालती है. ऐसे में जानना जरूरी है कि रात के समय किन चीजों से बचकर आप अपने दिल को सुरक्षित रख सकते हैं.

रात में ऑयली खाना खतरनाक

शाम 7 बजे के बाद भारी, तला-भुना और ऑयली खाना पचने में ज्यादा समय लेता है. इससे ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, जो दिल पर अतिरिक्त दबाव डालता है. डॉक्टर हल्का और जल्दी डिनर करने की सलाह देते हैं.

देर रात कैफीन और मीठे पेय से दूरी जरूरी

चाय, कॉफी और शुगर ड्रिंक्स रात में लेने से नींद प्रभावित होती है. खराब नींद सीधे दिल की सेहत से जुड़ी है और लंबे समय में हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का जोखिम बढ़ा सकती है.

स्क्रीन टाइम और तनाव का कनेक्शन

रात में मोबाइल, लैपटॉप या टीवी का ज्यादा इस्तेमाल तनाव और एंग्जायटी बढ़ाता है. यह स्थिति उच्च रक्तचाप को ट्रिगर कर सकती है, जो हार्ट अटैक के प्रमुख कारणों में से एक है.

देर रात जागना और नींद की कमी

अनियमित नींद शरीर के हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ देती है. इससे दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर पर असर पड़ता है. रोजाना 7-8 घंटे की अच्छी नींद दिल के लिए जरूरी मानी जाती है.

स्मोकिंग और शराब का असर

शाम के बाद सिगरेट और शराब का सेवन दिल की धमनियों को नुकसान पहुंचाता है. इससे ब्लड फ्लो प्रभावित होता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है.

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