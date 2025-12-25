Home > लाइफस्टाइल > Healthy Vegan Christmas 2025: पौधों से बनी रोस्ट रेसिपीज़, जो क्रिसमस डिनर को बनाएं हेल्दी और फेस्टिव

Healthy Vegan Christmas 2025: पौधों से बनी रोस्ट रेसिपीज़, जो क्रिसमस डिनर को बनाएं हेल्दी और फेस्टिव

Christmas Healthy Vegan Dinners: क्रिसमस 2025 के लिए, हेल्दी वीगन रोस्ट फेस्टिव प्लानिंग में स्वाभाविक रूप से फिट बैठते हैं. फलियां प्लांट प्रोटीन और फाइबर देती हैं जो लंबे समारोहों के दौरान एनर्जी बनाए रखने में मदद करते हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 25, 2025 12:22:01 AM IST

Christmas Healthy Vegan Dinners
Christmas Healthy Vegan Dinners


Healthy Vegan Christmas 2025: क्रिसमस डिनर लंबे समय से भुने हुए सेंटरपीस के इर्द-गिर्द घूमते रहे हैं, यह एक ऐसी परंपरा है जो यूरोपीय सर्दियों की दावतों से बनी है जहाँ बड़े ओवन के व्यंजन परिवारों को एक साथ लाते थे. हाल के दशकों में, प्लांट-बेस्ड रोस्ट फेस्टिव विकल्पों के रूप में उभरे हैं, जो साझा भोजन के उसी विचार से प्रेरित हैं, लेकिन मांस के बजाय सब्जियों, अनाज, फलियों और मेवों के इर्द-गिर्द बनाए गए हैं.

You Might Be Interested In

20वीं सदी के आखिर में जब वैश्विक खाने की आदतें बदलीं, तो वीगन रोस्ट लोकप्रिय होने लगे. दाल, छोले, मशरूम, बीन्स और जड़ वाली सब्जियां इन व्यंजनों का आधार बन गईं क्योंकि वे बनावट, स्वाद सोखने और पोषण देते थे. इनमें से कई सामग्रियां सदियों से पारंपरिक व्यंजनों का हिस्सा रही हैं, बहुत पहले जब उन्हें आधुनिक छुट्टियों के रोस्ट में ढाला गया था.

क्रिसमस 2025 के लिए, हेल्दी वीगन रोस्ट फेस्टिव प्लानिंग में स्वाभाविक रूप से फिट बैठते हैं. फलियां प्लांट प्रोटीन और फाइबर देती हैं जो लंबे समारोहों के दौरान एनर्जी बनाए रखने में मदद करते हैं. सब्जियां विटामिन और मिनरल देती हैं, जबकि मेवे और बीज हेल्दी फैट मिलाते हैं जो इन रोस्ट को मध्यम मात्रा में पेट भरने वाला बनाते हैं. बेकिंग और रोस्टिंग से स्वाद धीरे-धीरे विकसित होता है, जो क्लासिक क्रिसमस खाना पकाने के तरीकों के करीब रहता है.

You Might Be Interested In

छोले और सब्जी नट रोस्ट

नट और फलियों के रोस्ट की जड़ें ब्रिटिश क्रिसमस खाना पकाने में हैं, जहाँ 1970 के दशक में मांस के विकल्पों पर ध्यान दिया गया. छोले प्रोटीन और धीमी एनर्जी देते हैं, जबकि सब्जियां संतुलन बनाती हैं. यह रोस्ट उन फेस्टिव डिनर के लिए अच्छा है जिन्हें बनावट, पोषण और आसानी से परोसने की ज़रूरत होती है.

सामग्री

उबले हुए छोले (मैश किए हुए) – 2 कप
गाजर (कद्दूकस की हुई) – 1 कप
पालक (कटा हुआ) – 1 कप
बादाम या अखरोट (कटे हुए) – ½ कप
ब्रेडक्रम्ब्स – ¾ कप
जैतून का तेल – 2 बड़े चम्मच
काली मिर्च – ½ छोटा चम्मच
नमक – 1 छोटा चम्मच

निर्देश-

सभी सामग्री को एक बड़े कटोरे में मिलाएं
मिश्रण को चिकनाई लगे लोफ टिन में दबाएं
ऊपरी सतह को समान रूप से चिकना करें
180°C पर 40 मिनट तक बेक करें
काटने से पहले थोड़ा ठंडा करें

हर्ब मैरिनेड के साथ साबुत भुनी हुई फूलगोभी

साबुत भुनी हुई सब्जियां भूमध्यसागरीय खाना पकाने में फेस्टिव सेंटर डिश बन गईं, बाद में उन्हें वीगन छुट्टियों के भोजन में अपनाया गया. फूलगोभी रोस्ट अपनी प्रस्तुति और हल्के स्वाद के लिए लोकप्रिय हुए. यह व्यंजन सरल रोस्टिंग तकनीकों का उपयोग करता है, साथ ही फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और क्रिसमस डिनर के लिए एक संतोषजनक मुख्य व्यंजन प्रदान करता है. 

सामग्री-

पूरा फूलगोभी – 1 मीडियम
जैतून का तेल – 3 बड़े चम्मच
लहसुन (बारीक कटा हुआ) – 1½ बड़े चम्मच
नींबू का रस – 1½ बड़े चम्मच
सूखी जड़ी-बूटियाँ (थाइम, अजवायन) – 1 छोटा चम्मच
नमक – 1 छोटा चम्मच
काली मिर्च – ½ छोटा चम्मच

बनाने का तरीका

फूलगोभी को नमक वाले पानी में 8 मिनट के लिए ब्लांच करें
तेल, लहसुन, नींबू का रस, जड़ी-बूटियाँ, नमक, काली मिर्च मिलाएँ
फूलगोभी पर मैरिनेड अच्छी तरह से लगाएँ
बेकिंग ट्रे पर रखें
200°C पर 35–40 मिनट तक रोस्ट करें
काटकर परोसें

स्टफ्ड कद्दू क्रिसमस रोस्ट

स्टफ्ड सब्जियों के रोस्ट सदियों से यूरोपीय सर्दियों के खाने का हिस्सा रहे हैं, खासकर स्क्वैश और कद्दू का इस्तेमाल करके. कद्दू में प्राकृतिक मिठास, फाइबर और विटामिन A होता है. अनाज और सब्जियों से भरा यह रोस्ट क्रिसमस की परंपराओं में फिट बैठता है और पूरी तरह से प्लांट-बेस्ड भी है.

सामग्री-

छोटा कद्दू – 1 (लगभग 1.5 किलो)
पका हुआ क्विनोआ – 1½ कप
प्याज (कटा हुआ) – ½ कप
शिमला मिर्च (कटी हुई) – ½ कप
जैतून का तेल – 2 बड़े चम्मच
काली मिर्च – ½ छोटा चम्मच
नमक – 1 छोटा चम्मच

बनाने का तरीका

कद्दू का ऊपरी हिस्सा काट लें और बीज निकाल दें
क्विनोआ, सब्जियाँ, तेल, नमक, काली मिर्च मिलाएँ
मिश्रण को कद्दू के अंदर भरें
फॉइल से हल्का ढक दें
190°C पर 50–60 मिनट तक बेक करें
टेबल पर काटकर परोसें

शकरकंद और बीन्स फेस्टिव लोफ

प्लांट-बेस्ड खाने के चलन के साथ उत्तरी अमेरिकी छुट्टियों के खाने में शकरकंद के रोस्ट लोकप्रिय हो गए. शकरकंद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फाइबर प्रदान करते हैं, जबकि बीन्स प्रोटीन जोड़ते हैं. यह लोफ-स्टाइल रोस्ट क्रिसमस डिनर के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह अपना आकार बनाए रखता है और फेस्टिव साइड डिश के साथ अच्छा लगता है.

सामग्री-

उबला हुआ शकरकंद (मैश किया हुआ) – 2 कप
उबले हुए राजमा (मैश किए हुए) – 1½ कप
प्याज (कटा हुआ) – ½ कप
रोल्ड ओट्स – ¾ कप
जैतून का तेल – 2 बड़े चम्मच
पपरिका – ½ छोटा चम्मच
नमक – 1 छोटा चम्मच

बनाने का तरीका

प्याज को जैतून के तेल में नरम होने तक भूनें
शकरकंद, बीन्स, ओट्स, प्याज, मसाले मिलाएँ
चिकनाई लगे लोफ टिन में डालें
ऊपरी सतह को समान रूप से चिकना करें
180°C पर 35–40 मिनट तक बेक करें
काटने से पहले थोड़ा ठंडा करें

क्रिसमस पर रोक! दुनिया के इन 5 देशों में बैन है सेलिब्रेशन; सांता दिखने पर भी सजा

You Might Be Interested In
Tags: Christmas dinnersChristmas Healthy Vegan DinnersHealthy Vegan Christmas 2025plant-based roasts lentil and mushroom roasts
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन सेलिब्रिटीज ने लॉन्च किए ये फेमस ब्यूटी ब्रांड

December 24, 2025

दिवाली से लेकर होली तक, यहां देखें 2026 के त्योहारों...

December 24, 2025

सेलिब्रिटी फिटनेस का आखिर क्या है राज? विदेशी या फिर...

December 24, 2025

प्रियंका चोपड़ा विश्वभर में बेहद ही प्रसिद्ध हैं. फिर चाहे...

December 24, 2025

ये हैं बॉलीवुड के 7 एजलेस स्टार्स, जो आज भी...

December 23, 2025

10 लाख लोगों के खाते में आएगी करोड़ो की रकम!...

December 23, 2025
Healthy Vegan Christmas 2025: पौधों से बनी रोस्ट रेसिपीज़, जो क्रिसमस डिनर को बनाएं हेल्दी और फेस्टिव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Healthy Vegan Christmas 2025: पौधों से बनी रोस्ट रेसिपीज़, जो क्रिसमस डिनर को बनाएं हेल्दी और फेस्टिव
Healthy Vegan Christmas 2025: पौधों से बनी रोस्ट रेसिपीज़, जो क्रिसमस डिनर को बनाएं हेल्दी और फेस्टिव
Healthy Vegan Christmas 2025: पौधों से बनी रोस्ट रेसिपीज़, जो क्रिसमस डिनर को बनाएं हेल्दी और फेस्टिव
Healthy Vegan Christmas 2025: पौधों से बनी रोस्ट रेसिपीज़, जो क्रिसमस डिनर को बनाएं हेल्दी और फेस्टिव