Relationship: महिलाओं को ज्यादा पसंद आते हैं ऐसे मर्द! रोचक है इसके पीछे की वजह, रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा

Relationship tips: क्या आप सोचते हैं कि घर के काम सिर्फ आपके पार्टनर की जिम्मेदारी हैं? अगर हां, तो यह आदत आपके रिश्ते पर भारी पड़ सकती है. एक रिसर्च में सामने आया है कि जो पुरुष घर के कामों में अपने पार्टनर का हाथ बंटाते हैं, वे महिलाओं को ज्यादा पसंद आते हैं. इतना ही नहीं, ऐसे रिश्तों में प्यार, भरोसा और संतुष्टि भी अधिक देखने को मिलती है. वहीं, जो पार्टनर घरेलू जिम्मेदारियों से दूरी बनाए रखते हैं, उनके रिश्तों में अक्सर तनाव, बहस और मनमुटाव बढ़ने लगता है. कई मामलों में यही छोटी-छोटी बातें रिश्ते में दरार और अलगाव की वजह भी बन सकती हैं.

स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार, घर के कामों को मिलकर करने से दोनों पार्टनर्स के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होता है. इससे रिश्ते में संतुलन बना रहता है और दोनों एक-दूसरे की मेहनत और जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं.

दोहरी जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा रहा तनाव

शोध में यह भी पाया गया कि जो लोग घर और काम की दोहरी जिम्मेदारियों के बोझ से दबे रहते हैं, वे अधिक तनाव महसूस करते हैं और रिश्ते से असंतुष्ट हो सकते हैं. ऐसी स्थिति लंबे समय में ब्रेकअप या वैवाहिक जीवन में दूरी की वजह बन सकती है.

काम का दबाव रिश्तों पर डाल रहा असर

शोधकर्ताओं का कहना है कि, पिछले कुछ वर्षों में शादी और रिश्तों की परिभाषा काफी बदल गई है. अब केवल पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाएं भी नौकरी कर रही हैं. इसके बावजूद वे घर के काम, बच्चों की देखभाल और परिवार की अन्य जिम्मेदारियां भी निभाती हैं. लगातार बढ़ता यह दबाव मानसिक तनाव का कारण बन सकता है, जिसका असर सीधे रिश्ते पर पड़ता है.

पार्टनर का सहयोग करने से अधिक मधुर होंगे रिश्ते

ऐसे में यदि पार्टनर घरेलू कामों में बराबरी से सहयोग करे, तो न केवल जिम्मेदारियां हल्की होती हैं, बल्कि यह अपने साथी के प्रति प्यार, सम्मान और परवाह जताने का भी सबसे अच्छा तरीका माना जाता है. इसलिए अगर आप अपने रिश्ते को मजबूत और खुशहाल बनाए रखना चाहते हैं, तो घर के छोटे-छोटे कामों में हाथ बंटाना आज से ही शुरू कर दीजिए. कभी-कभी आपकी छोटी-सी मदद भी रिश्ते में बड़ी खुशियां ला सकती है.

अपने पार्टनर को बताएं उनके साथ की अहमियत

अगर आपका साथी आपके साथ काम में आपकी मदद नहीं करता/करती तो आप उन्हें प्यार से समझाएं कि आपको उनकी मदद की जरूरत है. एक बार काम खत्म होने के बाद उन्हें यह जरूर बताएं कि उनके साथ कि उनकी मदद से आपको क्या फायदा हुआ है. माना जाता है कि एक रिश्ते में जब दो लोग मिलकर साथ काम करते हैं तो यह उनके मजबूत रिश्ते की पहचान है. इसके साथ ही आपके बच्चे और परिवार प्यार और केयर का महत्व समझेंगे और खुद भी यह आदत सीखेंगे. जिससे आपका परिवार और मजबूत होगा.