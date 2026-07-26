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Monsoon Tiffin Ideas: बारिश में बच्चों का टिफिन बनेगा सुपरहिट! ये 5 हेल्दी डिशेज़ मिनटों में कर देंगे खत्म

Monsoon Tiffin Ideas:अगर बच्चा टिफिन पूरा खत्म करके वापस आए, तो और भी अच्छा है. तो आज हम आपको 5 ऐसी हेल्दी डिशेज़ के बारे में बताते हैं, जो मानसून में बच्चों के टिफिन का टेस्ट बढ़ाएंगी और हेल्थ का भी ध्यान रखेंगी.

By: Divyanshi Singh | Published: July 26, 2026 11:26:49 PM IST

मानसून में ये पांच डिश बढ़ाएगी बच्चों के टिफिन की शोभा
मानसून में ये पांच डिश बढ़ाएगी बच्चों के टिफिन की शोभा


Monsoon Tiffin Ideas: बारिश का मौसम आते ही बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. इस दौरान इंफेक्शन और मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है. स्कूल जाने वाले बच्चे रोज़ कई लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं और बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी जमा होने से इंफेक्शन फैलने की संभावना भी बढ़ जाती है. ऐसे समय में बच्चों के टिफिन में ऐसी चीज़ें रखना ज़रूरी है जो टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी हों. अगर बच्चा टिफिन पूरा खत्म करके वापस आए, तो और भी अच्छा है. तो आज हम आपको 5 ऐसी हेल्दी डिशेज़ के बारे में बताते हैं, जो मानसून में बच्चों के टिफिन का टेस्ट बढ़ाएंगी और हेल्थ का भी ध्यान रखेंगी.

पनीर पराठा

पनीर को प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है, जो बच्चों को लंबे समय तक एनर्जी देने में मदद करता है. हल्के मसालों से तैयार पनीर पराठा टिफिन के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसके साथ थोड़ा दही रखने से टेस्ट भी बढ़ता है और डाइजेशन में भी मदद मिलती है.

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वेजिटेबल इडली

मिनी वेजिटेबल इडली बच्चों के लिए हल्की और आसानी से पचने वाली डिश है. इसे और हेल्दी बनाने के लिए, इडली के बैटर में कद्दूकस की हुई गाजर या पालक मिला सकते हैं. बच्चों को छोटे साइज़ की इडली का लुक भी पसंद आता है और वे इसे आसानी से खा लेते हैं. इसके साथ ही, नारियल की चटनी भी अलग कंटेनर में रखी जा सकती है.

व्हीट वेजिटेबल रैप

जो बच्चे रोज़ एक जैसी चीज़ खाना पसंद नहीं करते, उनके लिए होल व्हीट वेजिटेबल रैप एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है. व्हीट ब्रेड में गाजर, शिमला मिर्च, पनीर या चीज़ भरकर रोल तैयार किया जा सकता है. टेस्टी होने के साथ-साथ यह न्यूट्रिशन से भी भरपूर होता है.

मटर और मूंगफली वाला पोहा

अगर आप जल्दी और हेल्दी ब्रेकफास्ट ढूंढ रहे हैं, तो मटर और मूंगफली वाला पोहा एक अच्छा ऑप्शन है. मूंगफली से प्रोटीन मिलता है, जबकि मटर से फाइबर और दूसरे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. नींबू वाला पोहा बच्चों को बहुत पसंद आता है.

मूंग दाल चीला

मूंग दाल चीला प्रोटीन से भरपूर होता है और बच्चों के टिफिन के लिए एक हेल्दी ऑप्शन माना जाता है. इसमें कद्दूकस की हुई गाजर या लौकी डालकर इसे और हेल्दी बनाया जा सकता है. इसे हरी चटनी या टोमैटो सॉस के साथ टिफिन में रखा जा सकता है, ताकि बच्चे इसे ज़्यादा टेस्ट से खाएं.

टिफिन बदलने से खाने में बना रहेगा इंटरेस्ट

मानसून के मौसम में बच्चों को रोज़ एक ही तरह का खाना देने के बजाय, टिफिन बदलना चाहिए. इससे बच्चों का खाने में इंटरेस्ट बना रहता है और टिफिन भरा हुआ नहीं लौटता. इसके अलावा, मौसमी फल भी टिफिन में शामिल किए जा सकते हैं. ये शरीर को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स देने के साथ-साथ इम्यूनिटी को मज़बूत करने में मदद करते हैं.

Tags: monsoon tiffin ideas
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