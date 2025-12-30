Dry Fruit Ladoo Recipe: बिना चीनी और गुड़ के घर पर कैसे बनाएं हेल्दी ड्राई फ्रूट लड्डू, जानें रेसिपी

Dry Fruit Ladoo Recipe: ड्राई फ्रूट लड्डू एक पौष्टिक और स्वादिष्ट नाश्ता है. इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है. इस रेसिपी में मिठास के लिए केवल खजूर और अंजीर का इस्तेमाल किया गया है. इसमें न तो चीनी डाली जाती है और न ही गुड़. इसलिए ये शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा रहता है.

जरूरी सामग्री

1 कप बीज निकाले हुए खजूर

½ कप किशमिश

6–8 सूखे अंजीर (कटे हुए, चाहें तो)

1 कप मिक्स ड्राई फ्रूट (बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट)

¼ कप मिक्स बीज (कद्दू, सूरजमुखी, तिल, खसखस – वैकल्पिक)

¼ कप सूखा कसा नारियल (वैकल्पिक)

1 बड़ा चम्मच घी या नारियल तेल (वैकल्पिक)

½ छोटी चम्मच इलायची पाउडर

ड्राई फ्रूट और बीज भूनना

एक कड़ाही में थोड़ा सा घी गरम करें. उसमें सारे ड्राई फ्रूट डालकर धीमी आंच पर हल्का कुरकुरा होने तक भून लें. इन्हें निकालकर अलग रख दें. उसी कड़ाही में बीज और नारियल डालकर सूखा भून लें और ठंडा होने दें.

सूखे फलों की तैयारी

खजूर, किशमिश और अंजीर को छोटे टुकड़ों में काट लें. अगर खजूर या अंजीर बहुत सख्त हों तो उन्हें कुछ मिनट गरम पानी में भिगोकर सुखा लें.

मिश्रण बनाना

मिक्सर या फूड प्रोसेसर में खजूर, किशमिश और अंजीर डालकर मोटा पेस्ट बना लें. इसमें पानी न डालें. ये पेस्ट चिपचिपा होगा, यही लड्डू को बांधने में मदद करेगा.

सारी सामग्री मिलाना

एक बड़े बर्तन में खजूर का पेस्ट, भुने हुए ड्राई फ्रूट, बीज, नारियल और इलायची पाउडर डालें. हाथों से अच्छी तरह मिलाएं ताकि सब चीजें एक-दूसरे से जुड़ जाएं.

लड्डू बनाना

हाथों पर थोड़ा सा घी लगाएं. मिश्रण से थोड़ा-थोड़ा हिस्सा लेकर गोल लड्डू बना लें. यह काम मिश्रण के हल्का गरम रहते ही करें.

ठंडा करना और संग्रह

लड्डुओं को पूरी तरह ठंडा होने दें. फिर उन्हें एयरटाइट डिब्बे में रखें. ये कमरे के तापमान पर लगभग दो हफ्ते तक अच्छे रहते हैं. फ्रिज में रखने पर ज्यादा दिन चल सकते हैं.

ये ड्राई फ्रूट लड्डू फाइबर, अच्छे फैट और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. इन्हें सुबह या शाम के समय खाया जा सकता है. बच्चों और बड़ों, दोनों के लिए यह एक सरल और पौष्टिक ऑप्शन है.