Water only hair washing: क्या  है? ‘नो-शैंपू ट्रेंड’. सिर्फ पानी से बाल धोना सही …जानें इसके फायदे और छिपे हुए खतरे को

Water only hair washing: आजकल सोशल मीडिया और ब्यूटी वर्ल्ड में सिर्फ पानी से बाल धोना सही का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, जिसे “नो-शैंपू मूवमेंट” भी कहा जा रहा है. इस ट्रेंड को अपनाने वाले लोग मानते हैं कि इससे बालों को केमिकल्स से बचाया जा सकता है और वे ज्यादा नेचुरल और हेल्दी रह सकते हैं. लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई सिर्फ पानी से बाल धोना बालों के लिए फायदेमंद है, या इसके पीछे छिपे हैं कुछ नुकसान?

क्या कहता है एक्सपर्ट्स का नजरिया?

हेयर केयर एक्सपर्ट्स और ट्राइकोलॉजिस्ट्स के अनुसार सिर्फ पानी से बाल धोने पर धूल और हल्की गंदगी तो साफ हो जाती है, लेकिन स्कैल्प पर जमा तेल (Sebum) और गहराई में जमी गंदगी पूरी तरह नहीं निकल पाती. पानी और तेल आपस में आसानी से मिक्स नहीं होते, इसलिए स्कैल्प पर चिपचिपापन बना रह सकता है, जिससे लंबे समय में स्कैल्प हेल्थ प्रभावित हो सकती है. वहीं कुछ स्टडीज और रिपोर्ट्स जैसे Healthline के अनुसार, शैंपू न करने से बालों के नेचुरल ऑयल सुरक्षित रहते हैं, जिससे बाल कम ड्राई हो सकते हैं, लेकिन यह पूरी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है क्योंकि पानी अकेले स्कैल्प को पूरी तरह साफ नहीं कर सकता.

नो-शैंपू ट्रेंड के संभावित फायदे

इस ट्रेंड को फॉलो करने वाले लोगों के अनुसार और कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स जैसे Hims के मुताबिक, इसके कुछ फायदे भी हो सकते हैं:

केमिकल्स से बचाव: सल्फेट और पैराबेंस जैसे हार्श केमिकल्स से दूरी बनती है



सल्फेट और पैराबेंस जैसे हार्श केमिकल्स से दूरी बनती है कम ड्राइनेस: बालों की नेचुरल नमी बनी रह सकती है



बालों की नेचुरल नमी बनी रह सकती है नेचुरल ऑयल प्रोटेक्शन: स्कैल्प के प्राकृतिक तेल ज्यादा सुरक्षित रहते हैं

लेकिन क्या हैं इसके नुकसान?

एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि सिर्फ पानी से बाल धोने के लंबे समय तक इस्तेमाल से कई समस्याएं हो सकती हैं. जब स्कैल्प से ऑयल पूरी तरह साफ नहीं होता, तो पोर्स बंद हो सकते हैं और गंदगी जमा होने लगती है.

इसके कारण आगे चलकर ये समस्याएं हो सकती हैं:

डैंड्रफ (रूसी) बढ़ना

तेज खुजली और स्कैल्प इरिटेशन

बालों का झड़ना (Hair Fall)

बालों का चिपचिपा और बेजान दिखना

खासतौर पर जिन लोगों के बाल ऑयली या पतले होते हैं, उनके लिए सिर्फ पानी से धोना बालों को और ज्यादा चिपचिपा और कमजोर दिखा सकता है.

एक्सपर्ट्स की सलाह क्या है?

हेयर एक्सपर्ट्स का मानना है कि शैंपू को पूरी तरह छोड़ना सही विकल्प नहीं है. इसकी बजाय बैलेंस्ड रूटीन अपनाना बेहतर है.