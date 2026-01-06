Home > लाइफस्टाइल > Health Tips: पाचन से लेकर अपच की समस्याओं से मिलेगा छुटकारा, रोजाना सुबह किचन में रखें इन मसालों का करें सेवन

Health Tips: पाचन से लेकर अपच की समस्याओं से मिलेगा छुटकारा, रोजाना सुबह किचन में रखें इन मसालों का करें सेवन

Jeera-Ajwain-Saunf Water Benefits: घर के रसोई में जो मसाले रखे होते हैं वो स्वाद के साथ-साथ शरीर को स्वस्थ बनाने में भी मदद करते है. अगर पाचन जैसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो इन चीजों का सेवन करें-

By: sanskritij jaipuria | Published: January 6, 2026 3:08:47 PM IST

JeeraAjwainSaunf Water Benefits
JeeraAjwainSaunf Water Benefits


Jeera-Ajwain-Saunf Water: हमारे घरों की रसोई में रखे मसाले सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं होते. दादी–नानी के समय से इन्हें छोटे-मोटे इलाज में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है. जीरा, अजवाइन और सौंफ भी ऐसे ही मसाले हैं. आजकल लोग इन्हें मिलाकर सुबह पीने का एक आसान तरीका अपना रहे हैं, जिसे 21 दिन तक लगातार किया जाता है. इसका मकसद शरीर को हल्का और पाचन को बेहतर बनाना है.

ये कोई कड़ा नियम या कड़वा काढ़ा नहीं है. बस गुनगुना पानी और कुछ बीज, जो शरीर के अंदर धीरे-धीरे असर दिखाते हैं.

तीन बीज, तीन काम

इस पानी में इस्तेमाल होने वाले तीनों बीज अलग-अलग काम करते हैं.

जीरा (Cumin)- जीरा पाचन को तेज करता है. इससे गैस और पेट फूलने की समस्या कम हो सकती है. इसमें आयरन भी होता है, जो शरीर के लिए फायदेमंद है.

अजवाइन (Carom Seeds)- अजवाइन की खुशबू तेज होती है और ये अपच में जल्दी आराम देती है. पेट में जमी गैस को बाहर निकालने में ये मददगार मानी जाती है.

सौंफ (Fennel Seeds)- सौंफ का स्वाद हल्का मीठा होता है. ये पेट को ठंडक देती है और पेशाब के जरिए शरीर से बेकार चीजें निकालने में सहायक होती है. तीनों मिलकर पेट के काम को संतुलित करने में मदद करते हैं.

21 दिन की आसान विधि

रात की तैयारी

 1 चम्मच जीरा
 1 चम्मच अजवाइन
 1 चम्मच सौंफ
 2 कप पानी

इन सबको एक बर्तन में डालकर रात भर भिगो दें. इससे बीजों के गुण पानी में आने लगते हैं.

सुबह क्या करें- सुबह उसी पानी को बीजों के साथ उबालें. 5–7 मिनट बाद पानी हल्का सुनहरा हो जाएगा. गैस बंद करें और पानी छान लें.

पीने का तरीका- इस पानी को खाली पेट, नाश्ते से करीब आधा घंटा पहले गुनगुना पिएं. रोज सुबह ऐसा करें और 21 दिन तक इसे आदत में रखें.

21 दिन में क्या बदलाव महसूस हो सकता है

पाचन में सुधार- सबसे पहला असर पेट पर दिखता है. गैस, भारीपन और अपच में धीरे-धीरे कमी आ सकती है.

हल्कापन महसूस होना- सौंफ की वजह से शरीर में जमा अतिरिक्त पानी निकल सकता है, जिससे सूजन और भारीपन कम लगता है.

मेटाबॉलिज्म को सहारा- ये पानी कोई चमत्कार नहीं करता, लेकिन पाचन सही होने से शरीर का काम बेहतर ढंग से चलता है.

एसिडिटी और त्वचा पर असर- जब पेट शांत रहता है, तो एसिडिटी कम हो सकती है. कई लोगों को त्वचा साफ लगने लगती है, क्योंकि अंदरूनी सूजन घटती है.

 कुछ जरूरी बातें

 अगर आप पहली बार पी रहे हैं, तो मात्रा थोड़ी कम रख सकते हैं.
 ताजे और साफ बीज इस्तेमाल करें.
 रोज पीना ज्यादा जरूरी है, बीच-बीच में छोड़ना ठीक नहीं.
 यह पानी संतुलित खाने और पर्याप्त पानी पीने के साथ ही असर दिखाता है.

