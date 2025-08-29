Tamannaah Bhatia की फिटनेस का असली मंत्रा, सुबह 4:30 बजे से होती है दिन कि शुरुआत पाइलेट्स और योगा के साथ

तमन्ना भाटिया ( Tamannaah Bhatia ) की फिटनेस मंत्रा : डिसिप्लिन और सुबह की वर्कआउट आदत

फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले एक्ट्रेस की जिदगी बहुत मुश्किल और बिजी शेड्यूल से घिरी होती है। ग्लैमर की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, असल में उतनी ही मेहनत और संघर्ष से भरी होती है। आज हम बात करेंगे मशहूर एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) की, जो न सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, बल्कि अपनी फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सभी की इंस्पिरेशन बनी हुई हैं।

सुबह 4:30 बजे उठना, जानते है उनकि दिन की शुरुआत का राज

तमन्ना का दिन बहुत जल्दी शुरू होता है। वह सुबह 4:30 बजे उठ जाती हैं और दिन की शुरुआत सीधे वर्कआउट से करती हैं। उनका मानना है कि सुबह की एक्सरसाइज पूरे दिन के लिए एनर्जी देती है और आपको मेंटली भी ज्यादा एक्टिव बनाती है। तमन्ना खुद कहती हैं, “सुबह वर्कआउट कर लो और दिनभर फ्रेश महसूस होगा। यही आदत पूरे दिन का टोन सेट करती है।”

लंबे शूट्स के बावजूद वर्कआउट करना

एक आम इंसान के लिए सुबह जल्दी उठकर काम करना भी चैलेंज होता है, लेकिन तमन्ना को सुबह वर्कआउट के बाद सीधे 8 से 12 घंटे के शूट शेड्यूल पर जाना होता है। इसके बावजूद वह अपनी दिनचर्या से समझौता नहीं करतीं। उनके फिटनेस कोच सिद्धार्थ सिंह भी मजाक में कहते हैं, “सुबह 4:30 बजे ट्रेनिंग, फिर 12 घंटे शूटिंग… और मैं सोचता था कि मैं बिजी हूँ!”।तमन्ना हंसते हुए जवाब देती हैं “नहीं, मैं पूरा दिन काम करने वाली हूँ।”

फिटनेस का असली मंत्रा : कोई शॉर्टकट नहीं

तमन्ना मानती हैं कि फिटनेस में कोई शॉर्टकट नहीं है। डाइट कंट्रोल जरूरी है लेकिन वर्कआउट का कोई विकल्प नहीं हो सकता। वह कहती हैं “अगर फिट रहना है तो ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। और मुझे इसमें मजा आता है।” यह सोच दिखाती है कि फिटनेस सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि उनकी लाइफस्टाइल का पार्ट है।

तमन्ना का फिटनेस रूटीन

तमन्ना अपने फिटनेस रूटीन को कभी बोरिंग नहीं बनने देतीं। उनकी एक्सरसाइज लिस्ट काफी डिफरेंट है, जिसमें शामिल है:

वेट ट्रेनिंग ( Weights)

एब्स और क्रंचेस ( Abs, Crunches)

कार्डियो एक्सरसाइज ( Cardio Exercise )

फ्री-हैंड वर्कआउट (Free Hand Workout)

योग ा और स्विमिंग (Yoga and Swimming)

कभी-कभी पिलाटेज़ और एरोबिक्स (Pilates and Aerobics)

वह रोजाना कम से कम एक घंटा जिम में देती हैं और बाकी समय योगा या स्विमिंग जैसी एक्टिविटी से शरीर और मन को स्टेबल रखती हैं।

हेल्दी डाइट: फिटनेस का दूसरा स्टेप

वर्कआउट जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है सही खाना पीना । तमन्ना मानती हैं कि डाइट को कंट्रोल किए बिना फिटनेस पूरी नहीं हो सकती। वह तली-भुनी और जंक फूड से दूर रहती हैं।

सुबह के वर्कआउट के फायदे

वैज्ञान भी तमन्ना की सोच को सही साबित करते हैं। 2020 में Exercise and Sport Sciences Reviews में छपी एक स्टडी के अनुसार, सुबह वर्कआउट करने वालों को कई फायदे मिलते हैं: