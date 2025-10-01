दिमाग पर चुपचाप वार करती हैं ये आदतें, एक बार पढ़ेंगे तो नींद उड़ जाएगी!

आजकल दिमाग की बीमारी जैसे डिमेंशिया, स्ट्रोक डिप्रेशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है. हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक ताज़ा रिपोर्ट ने साफ किया है कि स्ट्रोक, डिमेंशिया और लेट-लाइफ डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ अचानक नहीं होतीं, बल्कि ये हमारी आदतों और मेडिकल कंडीशंस का नतीजा होती हैं. लेकिन अच्छी बात यह होती है कि इन आदतों को पहचान कर हम इनकार सुधार कर सकते हैं जिससे कि हमारा दिमाग हेल्दी रह सकता है

ऐसी आदतें जो ब्रेन हेल्थ को पहुँचाती है नुकसान

हमारी रोजाना की लाइफ में कुछ ऐसी आदत होती है जो हम कुछ भी कर लें छुड़ा नही पाते हमारी ब्रेन हेल्थ को भी प्रभावित करती है:

हाई ब्लड प्रेशर के कारण स्ट्रोक का खतरा दोगुना हो जाता है और दिमाग की नसों पर सीधा असर पड़ता है

अगर हम अपने बिजी लाइफस्टाइल के कारण पूरी नींद नहीं ले पाते हैं तो यह हमारी याददाश्त और मूड को बिगाड़ देता है

डायबिटीज ब्रेन के उन हिस्सों को नुकसान पहुंचता है जो की सोचने और याद रखने के लिए मदद करते हैं

लोगों से दूर रहना ब्रेन एक्टिविटी को ही काफी हद तक कम कर देता है

कोई पुराना ऐसा दर्द जो लगातार बढ़ता जा रहा है वह हमारे दिमाग को थका देता है और मेंटली एनर्जी भी घाट जाती है

क्रॉनिक किडनी डिजीज भी ब्रेन में सूजन और डैमेज को बढ़ाती है जिससे कि हमारी ब्रेन हेल्थ को काफी नुकसान पहुंचता है

जो लोग सिगरेट और शराब आपका सेवन करते हैं और उनके अंदर इसका ज्यादा सेवन करने से न्यूरॉन्स की कैपेसिटी घट जाती है

शरीर में जमा गंदगी हमारी ब्रेन नर्वस को कमजोर कर देती है

अगर हम भी बॉडी मूवमेंट नहीं करते हैं तो इससे हमारा ब्लड फ्लो और इंसुलिन कंट्रोल बिगड़ जाता है

ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए ये टिप्स

अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ब्रेन हेल्दी रहे और अच्छी तरीके से काम करें तो आप यह कुछ हेल्दी टिप्स को अपना सकते हैं

रोजाना हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें जैसे कि योग वॉक पर जाना जिससे कि ब्राउन और तक ब्लड फ्लो बेहतर होगा

7 से 8 घंटे की नींद से दिमाग रिपेयर और रिफ्रेश हो जाता है

स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए आपको ध्यान लगाना और ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करनी चाहिए

डिप्रेशन से बचने के लिए आपको अपने परिवार दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए

म्यूजिक किताबें या कोई नई लैंग्वेज सिखने से हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है

हफ्ते में एक बार डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए जिसके अंदर आपको स्क्रीन टाइम कम करनी चाहिए

हंसी मजाक करने से ब्रेन रिफ्रेश हो जाता है और मूड हल्का हो जाता है जिससे की आपको चिड़चिड़ापन भी नहीं होता

हमेशा किसी भी बात को लेकर अपनी पॉजिटिव सोच ही रखें जिससे की अच्छी सोच से ब्रेन में हेल्दी होर्मोनेस एक्टिव होते हैं

हेल्दी ब्रेन के लिए खान-पान में करें यह बदलाव

अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दिमाग भी हेल्दी और सेफ रहे तो आपको अपने खान – पान में बदलाव करने की जरूरत है , खान-पान सीधे ब्रेन हेल्थ को प्रभावित करता है ,सही डाइट से याददाश्त और सोचने की क्षमता बेहतर होती है:

ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जी और फल का सेवन करें क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो दिमाग को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं

ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे अखरोट मछली और अलसी के बीजो के कारण दिमागी कोशिकाओं को मजबूत मिलती हैं

फाइबर युक्त खाना पाचन ठीक रखता है और ब्लड शुगर कंट्रोल करता है