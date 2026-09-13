Hartalika Teej 2026: सोलह शृंगार से लेकर ट्रेंडिंग मेकअप और Hairstyle तक, साड़ी के साथ ऐसे पाएं परफेक्ट तीज लुक

Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज का इंतजार सिर्फ व्रत और पूजा के लिए नहीं होता, बल्कि इस दिन महिलाओं को सजने-संवरने का भी खास उत्साह रहता है. लाल, हरी या गुलाबी साड़ी, हाथों में मेहंदी, माथे पर बिंदी और बालों में गजरा- तीज का पारंपरिक लुक हर महिला को खास महसूस कराता है. लेकिन अगर इस बार आप सोलह शृगार के साथ ट्रेडिशनल और मॉडर्न लुक का खूबसूरत कॉम्बिनेशन चाहती हैं, तो मेकअप और हेयरस्टाइल पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है. आइए जानते हैं तीज पर साड़ी के साथ कौन-सा मेकअप, हेयरस्टाइल और शृंगार आपको परफेक्ट फेस्टिव लुक दे सकता है.

बिंदी से पायल तक पूरा करें सोलह शृंगार

तीज पर सोलह शृंगार का अपना पारंपरिक महत्व माना जाता है. इसमें बिंदी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, चूड़ियां, मंगलसूत्र, नथ, झुमके, हार, बाजूबंद, कमरबंद, अंगूठी, मांगटीका, गजरा, पायल और बिछिया जैसी शृंगार सामग्री शामिल की जा सकती है.

हालांकि अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों की परंपराओं के अनुसार सोलह शृंगार की सूची में कुछ अंतर हो सकता है. इसलिए आप अपनी पारिवारिक परंपरा और पसंद के अनुसार शृंगार कर सकती हैं.

साड़ी के साथ ट्राई करें ग्लोइंग मेकअप

अगर आपने तीज के लिए बनारसी, सिल्क या जॉर्जेट साड़ी चुनी है तो मेकअप को बहुत ज्यादा हैवी रखने की जरूरत नहीं. नेचुरल बेस, हल्का ब्लश, हाईलाइटर और न्यूड या रोजी लिपस्टिक से खूबसूरत फेस्टिव लुक पाया जा सकता है.

आंखों को आकर्षक बनाने के लिए काजल और पतली आईलाइनर लाइन लगाएं. अगर साड़ी का रंग गहरा है तो लिपस्टिक का शेड उसी फैमिली का चुनना लुक को बैलेंस कर सकता है.

जूड़ा और गजरा देगा ट्रेडिशनल टच

तीज के लिए लो बन या क्लासिक बन बेहद खूबसूरत विकल्प है. जूड़े के चारों ओर गजरा लगाने से लुक में तुरंत पारंपरिक निखार आ जाता है. अगर आप बाल खुले रखना चाहती हैं तो सॉफ्ट वेव्स या हल्के कर्ल के साथ मांगटीका ट्राई कर सकती हैं.

चोटी भी है स्टाइलिश विकल्प

लंबे बालों वाली महिलाएं सिंपल चोटी के बजाय फिशटेल या ब्रेडेड हेयरस्टाइल ट्राई कर सकती हैं. इसमें छोटे फूल या गजरा लगाने से ट्रेडिशनल और ट्रेंडी दोनों लुक मिल सकता है.

ज्वेलरी से पूरा करें तीज लुक

साड़ी के साथ ज्वेलरी का चुनाव भी काफी मायने रखता है. अगर साड़ी पर हैवी बॉर्डर या वर्क है तो हल्की ज्वेलरी बेहतर लगेगी. वहीं सिंपल साड़ी के साथ झुमके, मांगटीका, नथ और चूड़ियों को थोड़ा बोल्ड रखा जा सकता है.