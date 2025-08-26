Home > धर्म > Hartalika Teej पर हर घर में बनती है ये ट्रेडिशनल मिठाई, स्वाद ही नहीं परंपरा से भी है इसका नाता

Hartalika Teej Bihari Recipe: हरतालिका तीज पर बनता है बिहार की खास मिठाई ठेकुआ। जानें घर पर इसे बनाने का आसान देसी तरीका, जिससे त्योहार की मिठास और परंपरा दोनों बरकरार रहें।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 26, 2025 14:53:00 IST

हरतालिका तीज का पर्व बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार न केवल महिलाओं की भक्ति और संयम का प्रतीक है, बल्कि घर-घर में पारंपरिक मिठाइयों की खुशबू भी फैलाता है। इनमें से एक खास बिहारी मिठाई है जिसका नाम है ठेकुआ, जो हरतालिका तीज पर व्रती महिलाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है।

ठेकुआ की खासियत

ठेकुआ स्वाद में मीठा, खुशबू में लुभावना और बनावट में कुरकुरा होता है। यह गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनता है। इसमें इलायची और सूखी मेवे मिलाकर इसे और स्वादिष्ट बनाया जाता है। इसे खास अवसरों पर गोल या मनचाहे डिजाइन देकर बनाया जाता है, और यह न केवल व्रत खोलते समय परोसा जाता है बल्कि त्योहार की मिठास को घर-घर पहुंचाता है।

बनाने की विधि

सबसे पहले गेहूं का आटा लें और उसमें घी मिलाकर अच्छी तरह गूंथ लें। गुड़ को छोटे टुकड़ों में काटकर हल्का गर्म कर लें ताकि वह नरम हो जाए। अब आटे की छोटी लोइयां बनाएं जो गुड़ से गूंथी गई हो। अब इसे मन चाहा आकार दें। अब मध्यम आंच पर घी या तेल में इन्हें सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें। तैयार ठेकुआ की खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी और इसका स्वाद हर उम्र के लोगों को पसंद आएगा।

क्यों है खास

ठेकुआ केवल मिठाई ही नहीं, बल्कि तीज के पर्व की परंपरा और सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक है। यह व्रती महिलाओं के लिए व्रत खोलने का खास आनंद बनता है और घर में त्योहार की खुशियों को दोगुना कर देता है। इसमें उपयोग होने वाला गुड़ ऊर्जा से भरपूर होता है, और सूखे मेवे इसे पोषण भी प्रदान करते हैं।

घर पर बनाएं और त्योहार मनाएं

हरतालिका तीज पर घर में ठेकुआ बनाना न केवल परंपरा को जीवित रखता है, बल्कि यह परिवार और दोस्तों के साथ त्योहार की खुशियाँ साझा करने का भी अवसर है। जब पूरे परिवार के लोग इसे बनाते और परोसते हैं, तो त्योहार की उमंग और मिठास दोगुनी हो जाती है। इस बार आप भी हरतालिका तीज पर ठेकुआ बनाएं और अपने घर में पारंपरिक मिठास का आनंद लें, जो न केवल स्वादिष्ट है बल्कि भावनाओं और परंपरा से भी भरा हुआ है।

