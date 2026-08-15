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Teej Recipe: हरियाली तीज पर बनाएं पनीर कोफ्ता, त्योहार बन जाएगा खास, बड़ों से लेकर बच्चों तक को आएगा पसंद

Paneer Kofta Recipe: हरियाली तीज का त्योहार सिर्फ व्रत, पूजा और सोलह शृंगार तक सीमित नहीं है, बल्कि इस दिन घरों में खास पकवानों की खुशबू भी त्योहार की रौनक बढ़ा देती है. अगर इस हरियाली तीज पर आप परिवार के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहती हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ मेहमानों और बच्चों को भी खूब पसंद आए, तो पनीर कोफ्ता एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. सीखें बनाने का तरीका-

By: Lalit Kumar | Published: August 15, 2026 1:43:49 PM IST

पनीर कोफ्ता बनाने का आसान तरीका. (AI)
पनीर कोफ्ता बनाने का आसान तरीका. (AI)


Paneer Kofta Recipe: हरियाली तीज का त्योहार सिर्फ व्रत, पूजा और सोलह शृंगार तक सीमित नहीं है, बल्कि इस दिन घरों में खास पकवानों की खुशबू भी त्योहार की रौनक बढ़ा देती है. अगर इस हरियाली तीज पर आप परिवार के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहती हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ मेहमानों और बच्चों को भी खूब पसंद आए, तो पनीर कोफ्ता एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.पनीर से तैयार नरम-नरम कोफ्ते और ड्राई फ्रूट्स व दही से बनी मलाईदार ग्रेवी इसे खास मौकों के लिए परफेक्ट बनाती है.

हरियाली तीज पर पूजा-पाठ के बाद परिवार के साथ लंच या डिनर में इसे परोसा जा सकता है. इसकी खासियत है कि, बड़ों से लेकर बच्चों तक हर कोई इसे चाव से खा सकता है. तो इस तीज अपने त्योहार के मेन्यू में स्वाद का तड़का लगाना है, तो आइए जानते हैं घर पर आसानी से बनने वाली पनीर कोफ्ता की आसान रेसिपी.

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पनीर कोफ्ता बनाने के लिए सामग्री

कोफ्ते के लिए

  • पनीर कद्दूकस – 1 कप
  • आलू उबले कद्दूकस – 2
  • मावा – 1/2 कप
  • मैदा – 50 ग्राम
  • अदरक-लहसुन पेस्ट – 2 टेबल स्पून
  • लाल मिर्च – 1 टी स्पून
  • हल्दी – 1/2 टी स्पून
  • धनिया पाउडर – 1/2 टी स्पून
  • जीरा – 1 टी स्पून
  • हरा धनिया कटा – 2 टेबल स्पून
  • सरसों तेल – 3 टेबल स्पून
  • किशमिश – 2 टेबलस्पून
  • नमक – स्वादानुसार

ग्रेवी बनाने के लिए

  • टमाटर प्यूरी – 1 कप
  • दही – 1/2 कप
  • दूध – 100 ग्राम
  • प्याज कटा – 2
  • अदरक-लहसुन पेस्ट – 4 टी स्पून
  • धनिया पाउडर – 1 टी स्पून
  • लाल मिर्च पाउडर – डेढ़ टी स्पून
  • हल्दी – 1 टी स्पून
  • तेजपत्ता – 2
  • लौंग – 10
  • जीरा – 2 टी स्पून
  • दालचीनी – 2 टुकड़े
  • हरी इलायची – 6
  • बड़ी इलायची – 2
  • चीनी – 1/2 टी स्पून
  • रिफाइंड तेल – 3 टेबल स्पून

पनीर कोफ्ता बनाने की विधि

स्टेप 1- पनीर कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले आलू को उबालें और उन्हें छीलकर कद्दूकस कर लें. इसके बाद एक बड़ी मिक्सिंग बाउल लें और उसमें कद्दूकस आलू, कद्दूकस पनीर और मावा डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें. इसके बाद इस मिश्रण में जीरा, धनिया, किशमिश, हल्दी, अदरक-लहसुन पेस्ट और स्वादानुसार नमक डालकर सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर दें. 

स्टेप 2- इसके बाद हरी धनिया पत्ती और सरसों का तेल डालकर मिश्रण अच्छे से गूंथ लें. मिश्रण को तब तक गूंथें जब तक कि एक सख्त पेस्ट न बन जाए. इसके बाद एक कड़ाही में तेल डालकर गर्म करें. तेल गर्म होने के बाद इसमें पेस्ट से कोफ्ते बनाकर डालें और फ्राई करें. तैयार कोफ्ते एक प्लेट में निकालकर रख लें.

स्टेप 3- अब कड़ाही में रिफाइंड तेल डालकर गर्म करें. इसमें तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी सहित सभी सूखे साबुत मसाले डालकर 1 मिनट तक भूनें. इसके बाद इसमें प्याज, अदरक-लहसुन पेस्ट, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर मिक्स करें. प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भूनें. 

स्टेप 4- इसके बाद इसमें टमाटर प्यूरी और दूध डालकर पकने दें. जब ग्रेवी थोड़ी पक जाए तो इसमें दही और चीनी डालकर मिला दें. अब कड़ाही को ढंक दें और 15 मिनट तक ग्रेवी को धीमी आंच पर पकने दें. 

स्टेप 5- इसके बाद ग्रेवी में फ्राइड कोफ्ते डालकर मिक्स कर दें. 5 मिनट तक सब्जी को और पकाएं और फिर गैस बंद कर दें. स्वदा से भरपूर पनीर कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं. इसे हरी धनिया पत्ती और नींबू रस डालकर सर्व करें.

Tags: Food recipepaneer kofta
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