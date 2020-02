नई दिल्ली. Happy Valentine Day 2020 Images: प्यार का हफ्ता… प्यार, खुशियां, अपनापन, गले लगना, किस करना और बसंत के इस सुहावने मौसम में अपनी प्रेमिका और प्रेमी को शुभकामनाएं भेजने या देने से अच्छा आजकल का दिन हो नहीं सकता. 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के मौके पर हम आप सभी प्यारे लोगों के लिए तरह-तरह के वैलेंटाइन डे कोट्स, मेसेज, ग्रीटिंग्स, मेसेज, फोटोज, वीडियोज और एचडी वॉलपेपर लाए हैं, जिसे आप अपने प्रियजनों को भेज वैलेंटाइन डे 2020 की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

यूं तो वैलेंटाइन डे को गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड का दिन माना जाता है, लेकिन प्यार करने वाले तो सिर्फ प्रेमी-प्रेमिका ही नहीं होते, बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं, पति-पत्नी भी होते हैं. ऐसे में अगर अपने प्रिय से दूर हैं तो झट से इन वैलेंटाइन डे मेसेज, विशेज, कोट्स, ग्रीटिंग्स को भेजें और प्यार बांटें. यहीं नहीं आप अपने निकटतम लोगों के लिए वैलेंटाइन डे गिफ्ट भी भेज सकते हैं. ऐसी कई ऑनलाइन साइट्स हैं जहां से गिफ्ट, फूल, केक सेलेक्ट कर आप अपने नियर डियर लोगों के घर सेम डे डिलिवरी करा सकते हैं.

आइए, ऐसे मौके पर आप अपने प्यार को याद करें और मेसेज, कोट्स वाले फोटो के साथ अपने लिखे जज्बात भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, वॉट्सएप समेत अन्य सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर शेयर करें और प्यार दें, प्यार लें. साथ ही इस दिन को ही खास बनाने की बजाय प्यार करने वाले हर दिन अपनी प्रेयसी या मेहरम के साथ इतनी ही शिद्दत से रहें और खुशियां बांटें, तभी तो समाज में फैल रही नफरतों की दीवार घटेगी और हर जगह प्यार ही प्यार बेशुमार होगा.

Full Form Of Valentine’s Day

V = Valentine

A = Always be yours

L = Love at its most extreme

E = Everlasting love, Ecstatic love

N = Never-ending love

T = Together forever

I = Intelligent and Innocent

N = Natures naughty way of saying I love you to

E = Eternity our love is so everlasting.

-A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love.

– A kiss makes the heart young again and wipes out the years.

– A true lover always feels in debt to the one he loves.

