Happy New Year 2026 Wishes in Hindi: 2025 को कहें बॉय-बॉय 2026 को करें वेलकम! नए साल के स्पेशल मैसेज भेजकर अपनों को दें बधाई

Happy New Year 2026 Wishes in Hindi: नव वर्ष 2026 की शुरुआत हो चुकी है. यह साल सभी के लिए मंगलमय रहें, भगवान कर किसी के लिए नए साल में खुशियां लेकर आएं, यहां पढ़ें नव वर्ष के स्पेशल मैसेज.

By: Tavishi Kalra | Published: January 1, 2026 12:05:38 AM IST

Happy New Year 2026 Wishes in Hindi: सभी को नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं. नव वर्ष के खास मौके पर अपनों को दें इस खास दिन की बधाई और इन शुभ और शानदार मैसेज के साथ वेलकम करें नए साल का और एकदूसरे को भेजें यह मैसेज.

हिंदी में कैसे विश करें हैप्पी न्यू इयर (Happy New Year 2026 Wishes In Hindi)

1. हर सुबह नई उम्मीद हो,

हर शाम सुकून भरी हो,

नया साल आपके लिए,

खुशियों से भरा हुआ हो.

2. नया साल नई राह दिखाए,

जीवन में आगे बढ़ाए,

प्यार, शांति और सफलता मिले,

हर दिन खुशहाल बन जाए.

3. नया साल नई उम्मीदें लाए,

हर दिन खुशियाँ साथ लाए,

दुख दूर रहें, मुस्कान बनी रहे,

2026 आपको खुशहाल बनाए.

4. बीता साल यादों में रहने दो,

नए साल को दिल से अपनाने दो,

हर सुबह नई खुशी लाए,

नया साल आपको आगे बढ़ाए.

5. नया साल नई शुरुआत है,

हर दिन कुछ खास बात है,

जो अधूरा था वो पूरा हो,

आपका हर सपना सच हो.

6. सफलता आपके कदम चूमे,

खुशियाँ हर पल आपको ढूंढें,

स्वास्थ्य और सुकून साथ रहे,

नया साल मंगलमय रहे.

7. नए साल में नई मुस्कान हो,

दिल में बस खुशियों का स्थान हो,

हर मुश्किल आसान बने,

जीवन में बस खुशहाली हो.

8. नया साल आपके जीवन में,

प्यार और भरोसा लाए,

हर दिन बेहतर हो जाए,

हर सपना सच हो जाए.

9. बीते ग़मों को भूल जाएं,

नए साल को दिल से अपनाएं,

हर दिन नई रोशनी लाए,

जीवन में खुशियाँ भर जाएं.

10. नया साल खुशियों से भरा हो,

हर दिन आपका सुनहरा हो,

जो चाहें वो मिल जाए,

2026 यादगार बन जाए.

