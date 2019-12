नई दिल्ली. Happy New Year 2020 Wishes Messages Images LIVE Updates, नया साल 2020 आने में सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं. ऐसे में सभी लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का प्लान बना लिया है. न्यू ईयर के आगमन पर लोग काफी एक्साइटेड हैं. नए साल के मौके बार अक्सर लोग नई शुरुआत करते हैं. कई लोग डांस पार्टी का आयोजन करते हैं तो कई लोग नई चीजें खरीदते हैं. यानी नव वर्ष सेलिब्रेट करने का हर व्यक्ति का अपना अंदाज है. 31 दिसंबर की रात जैसे ही 12 बजेंगे भारत में नए साल का आगमन हो चुका होगा. वैसे अगर ओवर ऑल वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो नए साल का आगमन हो चुका है. भारतीय समयानुसार 31 दिसंबर को 3.30 बजे टोंगा समोआ में नए साल का जश्न मनाया जा चुका है. सबसे पहले यहीं को लोगों ने एक दूसरे को नये साल की शुभकामनाएं दीं.

टोंगा समोआ के बाद क्रिसमस आईलै़ंड में नए साल 2020 का जश्न मनाया गया. भारतीय समयानुसार क्रिसमस आईलैंड में 3.45 मिनट पर नए साल का आगमन हुआ. इसके बाद न्यूजीलैंड में भी नए साल का आगमन हो चुका है. यहां पर लोग न्यू ईयर के जश्न में डूबे हैं. भारतीय समय के अनुसार 4.30 बजे न्यूजीलैंड में नए साल ने दस्तक दी. भारत में जैसे ही 5.30 बजेंगे तो रूस में नए साल का आगमन हो चुका होगा. उसके 1 घंटे बाद यानी 6.30 बजे ऑस्ट्रेलिया के लोग न्यू ईयर 2020 मनाएंगे.

न्यूजीलैंड में नए साल का जश्न मना-

2020 has reached us in New Zealand 🇳🇿 #happynewyear2020 pic.twitter.com/3nFKNY6MsH — Spence (@lfcspence) December 31, 2019

New Zealand welcome 2020 #happynewyear2020 .Hope this year brings new happiness for you. pic.twitter.com/BKH9pq1BQa — Suraj Kumar (@SurajKu16080074) December 31, 2019

न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में लोगों ने आतिशबाजी कर किया नए साल का स्वागत-

Happy New Year New Zealand!

Auckland welcomes in 2020 with celebratory fireworks#happynewyear2020 pic.twitter.com/V2OCyWQPWh — Parthiban Shanmuganathan (@thisisparthiban) December 31, 2019

