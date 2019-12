बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. Happy New Year 2020 Wishes in Telugu: नए साल का आगमन हो चुका है. ऐसा कहा जाता है कि 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस से ही नए साल का आगाजा हो जाता है और इसी दिन से हर तरफ लोग एक-दूसरे को इसकी बधाई देनी शुरू कर देते हैं. साथ ही 31 जनवरी को पिछले साल को जश्न और खुशियों के साथ विदा कर आने वाले साल का भव्य स्वागत किया जाता है. इसी मौके पर जो लोग आपसे दूर होते हैं, उन्हें आप फोन पर फोटो, SMS, GIF, ग्रीटिंग्स फेसबुक, वॉट्सएप मैसेज भेज कर विश करते हैं.

इन्हीं लोगों में कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो आपकी भाषा से भिन्न होते हैं, जैसे पंजाबी, मराठी और तेलुगू. तो अब आप अपने तेलुगू दोस्तों और उनके रिश्तेदारों को इस नए साल की शुभकामनाएं दे सकते हैं. चलिए इस बार अपने सभी दोस्तों को तेलुगू में నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2020 (नए साल 2020 की शुभकामनाएं) देते हुए अपने दोस्ती को और मजबूत बनाएं.

Happy New Year 2020 Wishes in Telugu: New Year Telugu Greetings HD Photos, Messages In Telugu Images, Telugu Gif Quotes, New Year SMS in Telugu

మే 2020 మీకు ప్రేమ యొక్క వెచ్చదనాన్ని తెస్తుంది మరియు సానుకూల గమ్యం వైపు మిమ్మల్ని నడిపిస్తుంది. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు! మీకు మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు! ఈ సంవత్సరం మీ జీవితంలో ప్రేమ మరియు సానుకూలత యొక్క వెచ్చదనాన్ని తెస్తుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఈ కొత్త సంవత్సరం మా సంవత్సరం అవుతుంది! అందరికీ చీర్స్. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు! జీవించండి, ప్రేమించండి మరియు నవ్వండి! మా కుటుంబం నుండి మీ వరకు మీకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!

Happy New Year 2020 Messages Wishes Marathi: नए साल 2020 मराठी फोटो, SMS, GIF मैसेज, ग्रीटिंग्स फेसबुक, वॉट्सएप पर भेज बोलें हैप्पी न्यू ईयर

Happy New Year 2020 Gujarati Messages Wishes: हैप्पी न्यू ईयर 2020 गुजराती बेहतरीन मैसेज SMS के साथ अपने दोस्तों को दें नए साल 2020 की बधाई

Happy New Year 2020 Wishes in Bengali: बांग्ला में हैप्पी न्यू ईयर 2020 विशेज, फोटो, मेसेज, SMS अपने दोस्तों-करीबियों को वॉट्सएप, फेसबुक पर भेजें

और पढ़ें