नई दिल्ली. भारत में सभी धर्म और जाति के लोग रहते हैं और सभी क्षेत्रों और राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं होती है. खास बात यह है कि सभी भाषाओं और सभी धर्मों के लोग हमारे देश में एक साथ मिलकर रहते हैं. हर मौके और हर त्यौहार को सभी साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं. ऐसे में बात जब न्यू ईयर 2020 की हो तो मजा और भी दोगुना हो जाता है. नए साल की बधाई हर भाषा के लोग एक-दूसरे को देते हैं.



पंजाबी, बंगाली, मराठी, गुजराती, तेलुगू और तमिल जैसी कई भाषाएं हमारे देश में कही बोली जाती है. आज हम आपको तमिल भाषा में न्यू ईयर की कई मैसेज बता बता रहे हैं जिसे आप अपने तमिल दोस्तों और चाहने वालों को भेज उन्हें तमिल मेें न्यू ईयर की बधाई दे सकते हैं.

Happy New Year 2020 Wishes in Tamil: New Year Tamil Greetings HD Photos, Messages In Tamil Images, Tamil Gif Quotes, New Year SMS in Tamil

உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்! இந்த ஆண்டு உங்கள் வாழ்க்கையில் அன்பின் நேர்மையையும் நேர்மறையையும் தரும் என்று நம்புகிறேன்.

உங்களுக்கும் உங்கள் அன்பர்களுக்கும் மகிழ்ச்சியான, வளமான மற்றும் ஆனந்தமான புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். இந்த ஆண்டு உங்கள் ஆண்டாக இருக்கட்டும்!

வாழ, அன்பு, சிரிப்பு! எங்கள் குடும்பத்திலிருந்து உங்களுடைய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!

மே 2020 அன்பின் அரவணைப்பை உங்களுக்குக் கொண்டு வந்து, நேர்மறையான இலக்கை நோக்கி உங்களை வழிநடத்தும். புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!

तो आप भी दिल खोलकर दोस्तों को नए साल की शायरी , मैसेज, वाट्सएप मैसेज, न्यू ईयर 2020 जिफ और वीडियोज भेजे और नए साल की जश्न मनाए. क्योंकि आने वाला साल अपने साथ कई उम्मीदें और खुशियां लेकर आता है इसलिए जमकर इसे सेलिब्रेट करें और सभी को कहें- हैप्पी न्यू ईयर 2020.

