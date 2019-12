Happy New Year 2020 Wishes In Punjabi: ये साल बस खत्म होने वाला है और नए साल की शुरुआत होने वाली है. हर भाषा और हर क्षेत्र के लोगों के लिए नए साल का दिन बेहद खास होता है. ऐसे में हम आज आपको पंजाबी के कुछ बेहतरीन मैसेज बता रहे हैं,जिसे आप अपने पंजाबी दोस्तों या रिश्तेदारों को भेज सकते हैं.

नई दिल्ली: Happy New Year 2020 Wishes In Punjabi: जिस तरह से आपने 2019 को एक उत्सव की तरह मनाया था या किसी कारण इसका जश्न मनाने से रह गए थे. आने वाले नए साल यानी 2020 में दोगुने जोश और खुशी से नए साल का स्वागत करें और इसे एक त्यौहार की तरह मनाए. क्योंकि आने वाला साल अपने साथ कई उमंगे और खुशियां लेकर आता है.

पंजाबी लोग हर त्यौहार और जश्न को भरपूर जोश के साथ मनाते हैं, फिर चाहे वह बैसाखी हो, होली-दीवाली हो या नया साल. लेकिन सभी रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलना संभव नहीं होता. ऐसे में आप फेसबुक, व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए उन्हें नए साल की बधाई पंजाबी में दे सकते हैं. क्योंकि अपनी भाषा में बधाई देने का अंदाज ही खास होता है.

पंजाबी में नए साल 2020 के बेहतरीन मैसेज, Happy New Year 2020 Wishes In Punjabi-

ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਭ ਲਈ ਸੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਹਾਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ,

ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਨੇਹ ਵਧੇ, ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ .

Twinkle Twinkle ਯਾਰਾਂ ਦੀ Car,ਖੜਕੇ ਗਲਾਸੀ In The Bar, ਪੰਜਾਬੀ ਭੰਗੜਾ ਤੇ Chicken Fry, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ,

ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ..Happy New Year 2020

Soneo Tuhadi Naal Bas Ik Mulakaat Hoyi

Akhan Hi Akhan Ch Baat Hoyi

Nave Saal Ch Nave Pyar Di Shuruyat Hoyi

Jindagi Ch Khushiyan Di Barsaat Hoyi.

O Soneo Happy New Year 2020

Kyu K Aj Is Sal Di Akhri Raat Hoyi.

ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ, ਕੁਝ ਬੀਅਰ ਪੀਣ,

ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ … ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ

ਮਨਾਓ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਨਵਾ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ .

न्यू ईयर 2020 पंजाबी फोटो मैसेज, Happy New Year 2020 Wishes In Punjabi-

