नई दिल्ली: Happy New Year 2020 Messages Wishes Marathi: नए साल का आगमन हो चुका है और हर तरफ लोग एक-दूसरे को इसकी बधाई देने में लगे हैं. वहीं साल 2020 का जश्न मनाने की तैयारियां भी हो रही है. लेकिन नया साल तब और भी खास हो जाता है जब आप अपनी स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में अपने अपनों की इसकी बधाई देते हैं.

इसलिए आप इस बार मराठी में नए साल 2020 की मराठी न्यू ईयर फोटो, मराठी न्यू ईयर एसएमएस और मराठी न्यू ईयर विशेज वॉट्सएप पर भेज अपने अपनों को मराठी में कहें नवीन वर्षाच्या 2020 शुभेच्छा (नए साल 2020 की शुभकामनाएं).

तुमच्या डोळ्यात जी स्वप्न सजलेली आहे तुमच्या हृ़द्यात ज्या इच्छा दडलेल्या आहे नववर्षात पूर्ण होवो या सा-या गोष्टी हेच आमचे देवाकडे मागणे आहे नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा, Happy New Year 2020.

पुन्हा एक नवीन वर्ष पुन्हा एक नवी आशा नवी स्वप्ने, नवी क्षितिजे सोबत माझ्या नववर्षाच्या शुभेच्छा हॅप्पी न्यू ईयर!

सरते वर्ष विसरून जावे नववर्षाचे स्वागत करावे प्रार्थना आहे आमची देवाकडे, जे जे तुमच्या मनात आहे ते ते सारे पूर्ण व्हावे नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा, हॅप्पी न्यू ईयर!

Punha ek navin varsh, punha ek navi aasha, Tumchaya krititwala punha, ek navi aasha, Navi swapne, navi chitije, sobat majhya navya shubecha. Happy New Year 2020

नविन वर्ष आपणांस सुखाचे, समाधानाचे, ऐश्वर्याचे, आनंदाचे, आरोग्याचे जावो…! येत्या नविन वर्षात आपले जीवन आनंदमय आणि सुखमय होवो, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. नववर्षाभिनंदन !

येणारे नववर्ष आपल्या जीवनात सुख आणि समाधान घेउन येवो. हे नवीन वर्ष आपणा सर्वांना भरभराटीचे जावो नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

Poore ho Αap ke sare Αim, Sada Βadhti rahe Αap ki Fame, Μilte rahe sub say Payar aur Dοsti, Αur mile Α lot of Fun Αnd Masti. Wish yοu a Happy New Υear.

