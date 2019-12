नई दिल्ली. Happy New Year 2020 Wishes in Advance: नये साल की धूम मचने वाली है और सभी 2020 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. महज कुछ घंटों में हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं जहां हमारे सामने नई चुनौतियां होंगी और हौसला भी, जिसे पार पाना आपके हाथ में होगा. तो देर किस बात की, आपको हम इस आर्टिकल में ढेरों हैप्पी न्यू ईयर 2020 विशेज फोटो-वीडियो, ग्रीटिंग्स, मेसेज, एसएमएस समेत अन्य ऑनलाइन कार्ड लेकर आए हैं, जिसे आप आसानी से डाउनलोड या कॉपी कर सकते हैं और अपनी फैमिली और दोस्तों को भेज सकते हैं.

आजकल के जमाने में सोशल मीडिया के जरिये हम घर बैठे किसी को भी ऑनलाइट ग्रीटिंग्स या कार्ड भेज सकते हैं. साथ ही हैप्पी न्यू ईयर फोटो वीडियो विशेज वॉट्सएप और फेसबुक के जरिये आसानी से भेज सकते हैं. ऐसे में आपको ऐसे साइट की तलाश रहती है जहां आपको एक ही जगह हैप्पी न्यू ईयर 2020 विशेज, मेसेज, ग्रीटिंग्स मिल जाएगा और आपको बार-बार कहीं और नहीं जाना पड़ेगा.

उल्लेखनीय है कि नए साल यानी 2020 के आगमन के मौके पर ज्यादातर लोग छुट्टियां मनाने के लिए निकल चुके हैं और जो कुछ लोग अपने ऑफिस में बैठे हैं, वे 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2020 मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं. ऐसे में हम उनके लिए भी बेस्ट न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का प्लान बताएंगे, जिसकी मदद से वे अपना नया साल और बेहतर कर सकते हैं. आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत अन्य बड़े या छोटे शहरों में हैं तो आप अपने शहर में किसी अच्छी जगह पिकनिक का प्लान कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं.

-Special New Year Wishes For A Very Special Friend Comes In A Very Special Way

To Wish A Happy New Year 2018 On A Very Special Day!

My Best Wishes For Happy And Prosperous New Year!

-Wishing You All Good Things On This New Year!

Have Fun, Joy, Peace, Love, Care, Luck And Success Ahead!

Happy New Year Greetings To All My Friends!

-Let My New Year Message Be A Carrier Of

Good Luck For You For The Coming Year!

Wishing You A Great And Rocking New Year 2018!

-May Your New Year Be Filled With Tons Of Happiness, Fun And Joy,

Let All Your Dreams Turn In To Beautiful Realities!

Happy New Year To You And Your Family!!!

-May God Bless You In This Year With Peace,

Joy And Abundance Of Happiness!

Good Luck For New Year 2018!

-It’s Time Again To Pray For Peace, Happiness,

Success And Goodness For Everyone!

Have A Fun-Filled, Laughter Filled New Year 2018!

-Let’s All Pray For The Coming New Year To Be The One With Less Disasters,

More Laughter, Less Sorrows And More Kindness Towards Humanity!

Wishing Everyone A Rocking New Year!

