Happy New Year 2020 WhatsApp Stickers: नए साल2020 के मौके पर दोस्तों और परिजनों को शुभकमाना मैसेज भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है. ऐसे में आप भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पर नए-नए स्टीकर और ग्रीटिंग्स डाउनलोड करके उन्हें न्यू ईयर 2020 विश कर सकते हैं. यहां जाने कैसे फ्री में स्टीकर डाउनलोड कर सकते हैं.

नई दिल्ली. Happy New Year 2020 WhatsApp Stickers: नया साल 2020 के मौके पर भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जश्न का माहौल है. लोग दिल खोलकर नए साल 2020 का स्वागत करते हैं और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को नव वर्ष की बधाई देते हैं. बदलते समय के साथ लोगों का बधाई देने का तरीका भी बद रहा है. इन दिनों सोशल मीडिया का क्रेज काफी है. कोई भी तीज-त्योहार हो इसकी रौनक सोशल मीडिया व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर भी देखने को मिलती हैं.

सोशल मीडिया पर आप अपने दोस्तों को मैसेज नए-नए स्टीकर और ग्रीटिंग्स भेजकर उन्हें बधाई दे सकते हैं. आप व्हाट्सएप के जरिेए आप नए-नए स्टीकर आसानी से डाउनलोड करके उन्हें दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजकर आसानी से विश कर सकते हैं. आइए जानते हैं व्हाट्सएप स्टीकर को फ्री में डाउनलोड और इस्तेमाल करने का तरीका.

How To Dowload New Year 2020 WhatsApp Sticker: नव वर्ष 2020 व्हाट्सएप स्टीकर कैसे डाउनलोड करें

व्हाट्सएप स्टीकर डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर Apps WAStickersApps जैसे कई एप उपलब्ध हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप आसानी से स्टीकर्स डाउनलोड कर सकते हैं. आप व्हाट्स से डायरेक्ट भी स्टीकर को एड कर सकते हैं.

आप इन स्टेप्स के जरिए व्हाट्सएप स्टीकर एड कर सकते हैं.

अपना व्हाट्सएप मैसेंजर खोलें.

अब यहां इमोजी टैब पर क्लिककरें

नीचे आप को स्टीकर का आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक करें.

ऊपर दाईं ओर + का निशान दिखेगा, उसे पर क्लिक करें

यहा पर सारे स्टीकर्स उपलब्ध

इन स्टीकर को आप व्हाट्सएप के जरिए किसी भी दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं.

हम आपको यहां कुछ चुनिंदा व्हाट्सएप स्टीकर और ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, जिन्हें डाउनलोड करके आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को नए साल 2020 की शुभकामनाएं भेज सकते हैं.

Also Read, ये भी पढ़ें- Happy New Year 2020 Shayari in Hindi: नए साल 2020 में इन हिंदी शायरियों से अपनों को कहें हैप्पी न्यू ईयर

Happy New Year 2020 Punjabi Songs: ये गाने बना देंगे आपकी न्यू ईयर पार्टी शानदार, सुने 2020 के मोस्ट पॉपुलर पंजाबी लेटेस्ट सॉन्ग

Merry Christmas Shayari 2019 in Hindi: क्रिसमस 2019 हिंदी शायरी SMS ग्रीटिंग कार्ड भेज कर अपने परिवार और दोस्तों को करें विश मेरी क्रिसमस 2019

और पढ़ें